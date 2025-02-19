ХАМАС готовится передать тела четырех заложников в четверг. Среди них — рыжеволосые братья Ариэль и Кфир Бибас, cтавшие в Израиле символом трагедии 7 октября

В четверг ХАМАС передаст Израилю тела четырех заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках достигнутого соглашения между сторонами. По данным боевиков, среди них — рыжие мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие в Израиле символом трагедии 7 октября, а также их мать Шири. Израиль пока официально не подтвердил гибель детей.

На момент похищения Кфиру Бибасу было всего около 10 месяцев. 35-летний Ярден Бибас, похищенный из кибуца Нир-Оз вместе с женой Шири и двумя детьми, вышел на свободу 1 февраля.

Ожидается, что в эту субботу боевики ХАМАС также передадут Израилю шестерых заложников в обмен на осужденных в Израиле жителей Газы, а также тела еще четырех погибших на следующей неделе.

Информацию о готовящейся в четверг передаче тел заложников подтвердил офис премьер-министра Биньямину Нетаньяху, но не назвал имен погибших.

Единственное имя в списке первой фазы, чью смерть подтвердил Израиль, — Шломо Манцур, сообщает The Times of Israel.

Родные Шири, Ариэля и Кфира Бибаса выразили смятение в связи с заявлением ХАМАС о готовящейся передаче их тел. Как сообщает The Times of Israel, семья пока не получила соответствующего подтверждения от властей Израиля.

Во вторник газета ХАМАС "Аль-Хайя" сообщила, что среди четырех тел, которые будут переданы в четверг, находятся члены семьи Бибас.

В ответ на это заявление члены семьи подчеркнули: "пока мы не получим окончательного подтверждения, наш путь не закончен".

В Израиле похищение боевиками ХАМАС членов семьи Бибас стало символом трагедии 7 октября. В кампании за их освобождение использовались оранжевые воздушные шары, символизирующие рыжеволосых мальчиков, а также отсылки к Бэтмену — персонажу, которого любил четырехлетний Ариэль.

"Мы все еще цепляемся за надежду, — сказал один родственников семьи в радиоинтервью на этой неделе. — Мы надеемся на слезы радости, а не на слезы печали".

Престарелые родители Шири Бибас также были убиты в результате нападения ХАМАС.

15 февраля еще трех израильских заложников передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа.

Из 33 заложников, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС, 19 уже вышли на свободу. Восемь заложников, по данным Израиля, погибли.

ХАМАС "готов" отпустить сразу всех заложников в рамках второго этапа соглашения

На этой неделе ХАМАС заявил, что готов освободить сразу всех заложников в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня с Израилем, а не партиями, как это происходит на текущем этапе.

Пресс-секретарь группировки Хазем Кассем подчеркнул, что реализация этого плана зависит от того, выведет ли Израиль полностью свои войска из Газы и будет ли достигнуто соглашение об окончательном прекращении войны.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что отложенные переговоры по второй фазе начнутся на этой неделе, и настаивал на том, что Израиль согласится не иначе как на полную демилитаризацию Газы.

В своем заявлении ХАМАС назвал это требование неприемлемым.

По состоянию на 15 февраля, в Газе по-прежнему удерживается 70 из 251 заложников, включая тела по меньшей мере 34 человек, гибель которых подтверждена ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel.

В общей сложности Израиль заявил, что освободит до 1904 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника в ходе первого этапа сделки.

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