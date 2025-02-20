FT: США протестует против упоминания "российской агрессии" в заявлении G7 к третьей годовщине вторжения

Американские дипломаты возражают против того, чтобы Россия была названа "агрессором" в заявлении "Большой семерки" к трехлетию полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

В своих аналогичных заявлениях страны G7 призывали Кремль остановить "агрессивную войну", называли события 24 февраля 2022 года "неспровоцированным полномасштабным вторжением" и т.д.

"Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над заявлением и надеемся на согласие. Мы твердо убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же", — заявил один из собеседников FT.

Как отмечает издание, "настойчивость администрации [президента США Дональда] Трампа в смягчении формулировок отражает более широкий сдвиг в политике США". Так, в недавних пресс-релизах Госдепартамента война названа "конфликтом в Украине", тогда как при Байдене использовались более однозначные формулировки.

В последние дни риторика Трампа в отношении Зеленского серьезно ужесточилась. В частности, он назвал украинского лидера "диктатором" с уровнем одобрения в 4% и призвал провести выборы в Украине. В свою очередь, Зеленский назвал Трампа жертвой российской дезинформации и сказал, что "если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится".

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