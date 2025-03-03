Трамп заявил, что больше не будет мириться с позицией Зеленского по прекращению войны с Россией

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 3 марта, заявил, что Вашингтон больше не будет мириться с позицией президента Украины Владимира Зеленского по вопросу прекращения огня в войне с Россией.

"Это худшее, что мог заявить Зеленский, и Америка с этим больше не согласится", — отметил Трамп в своем очередном посте на созданной им социальной платформе Truth Social, комментируя высказывания президента Украины о том, что до окончания войны, начатой Россией, еще далеко.

"Этот парень, пока у него есть поддержка Америки, не хочет мира", — добавил хозяин Белого дома.

Трамп также раскритиковал лидеров европейских стран, которые на выходных встретились с Зеленским в Лондоне, и в то же время открыто признали, что "не могут выполнить свою работу без США".

"Думаю, не совсем хорошее заявление, которое можно было сделать, чтобы продемонстрировать силу России. Как вы думаете?" — риторически спросил президент США в своем посте.

Вскоре после нового заявления Трампа Владимир Зеленский заявил, что Украине как можно скорее нужно остановить войну. Об этом он написал в соцсети Х вскоре после того, как президент США Дональд Трамп обвинил его в нежелании прекращать войну, сообщает Русская служба BBC.

"Очень важно, чтобы мы попытались сделать нашу дипломатию действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность", — написал Зеленский.

Он также добавил, что надеется на поддержку США.

Как уже собщалось, Дональд Трамп пытался начать односторонние переговоры с Владимиром Путиным о завершении войны, начатой Москвой, в Украине, не пригласив Киев и его европейских союзников.

В пятницу, 28 февраля, после бурной перепалки в Овальном кабинете Белого дома между Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским было сорвано подписание соглашения о редкоземельных металлах между Вашингтоном и Киевом.

Сразу после срыва переговоров Зеленский отправился в Лондон, где в воскресенье, 2 марта, по инициативе премьер-министра Великобритании состоялся саммит европейских лидеров, выразивших поддержку Киеву.

В понедельник (сейчас в Штатах разгар дня) Трамп намерен обсудить дальнейшие шаги по вопросу Украины со своими ближайшими советниками, сообщил советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц.

Белый дом пока не подтвердил, что Трамп намерен прекратить любую военную поддержку Киеву.

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