Высокопоставленные дипломаты из Евросоюза, России и США провели в Турции секретную встречу по Нагорному Карабаху за несколько дней до того, как Азербайджан начал военную операцию в непризнанной республике. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, на встрече в Стамбуле обсуждали снятие блокады с Нагорного Карабаха и возобновление поставок в непризнанную республику продовольствия и топлива. Высокопоставленный источник сформулировал тему переговоров фразой "Как заставить эти чертовы грузовики двигаться".

Как пишет Politico, от Брюсселя в обсуждении участвовал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, от Москвы — спецпредставитель МИД РФ по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев, от Вашингтона — старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно.

Это крайне редкий после начала полномасштабного российского вторжения в Украину контакт дипломатов столь высокого уровня из РФ, ЕС и США, отмечают журналисты.

Неназванный представитель Евросоюза подтвердил журналистам проведение встречи: "Мы верим, что важно поддерживать каналы связи с релевантными собеседниками, чтобы избежать недоразумений".

В Госдепартаменте США отказались комментировать встречу по Нагорному Карабаху, но подтвердили ее проведение. "Нам нужно иметь возможность работать с россиянами по этому вопросу, потому что они действительно имеют влияние на стороны конфликта, особенно сейчас, когда мы переживаем опасный момент", — рассказал сотрудник ведомства на условиях анонимности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично подтвердила проведение встречи, упрекнув при этом Politico в манипуляциях. "К нам обратились представители США и Евросоюза, попросили провести встречу. [...] В ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию, вот и все. [...] Ничего в этом нет секретного, это был рядовой обмен точками зрения. Будем смотреть, как Запад сейчас будет это подавать, отсюда будут понятны и цели".

19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, среди основных его условий — разоружение армии непризнанной республики. 28 сентября президент Нагорно-Карабахской республики принял решение о ее ликвидации. Почти все население НКР, более 100 тысяч человек, уехали в Армению.

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