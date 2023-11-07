Греция будет участвовать в реализации проекта морского гуманитарного коридора до сектора Газа, если идущим по нему судам обеспечат полную безопасность. Об этом премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил в подкасте Power Play издания Politico.

"Благодаря нашему географическому положению, если мы сможем доставлять гуманитарную помощь организованно и гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто действительно в ней нуждается больше всего, мы будем рады сделать это", — сказал глава греческого правительства.

По словам Мицотакиса, у морского коридора много преимуществ в сравнении с доставкой гуманитарной помощи по земле и воздуху, поскольку суда могут перевозить гораздо больше грузов. Однако, настаивает политик, для реализации этой идеи необходимо обеспечить "максимальную степень безопасности" участвующих кораблей.

Премьер-министр сообщил, что планирует обсудить этот план в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном и лидерами арабских стран на саммите по гуманитарной ситуации в секторе Газа. Ранее о планах по использованию "всевозможных способов" доставки помощи в регион говорил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Накануне Мицотакис обсудил по телефону ситуацию в регионе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Греческий лидер подтвердил, что его правительство осуждает нападение ХАМАС и признает право Израиля на самооборону, однако призвал к организации "гуманитарных пауз" в боевых действиях.

Ранее международные организации и мировые лидеры призывали к увеличению объемов гуманитарной помощи, направляемой мирному населению сектора Газа. C 21 октября ее доставляют через КПП Рафах на границе с Египтом, однако прибывающих грузов, по словам экспертов и работающих в регионе волонтеров, недостаточно.

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