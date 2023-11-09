В Париже в четверг, 9 ноября, пройдет конференция по оказанию гуманитарной помощи сектору Газа, в которой примут участие представители около 80 стран, а также руководители международных организаций.

"Ни для кого не секрет, что сегодня в Газе затруднен доступ к товарам первой необходимости, медикаментам, воде и так далее. Поэтому задача состоит в том, чтобы работать со всеми участниками, а также с Израилем, […] чтобы улучшить доступ [гуманитарной помощи]", — заявил журналистам накануне встречи представитель Елисейского дворца.

Представителей Израиля на конференции не будет. Как сообщает AFP, президент Франции Эммануэль Макрон говорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху во вторник и намерен сделать это еще раз после завершения встречи в Париже, чтобы держать его в курсе происходящего.

В конференции примут участие представители Египта, Иордании и стран Персидского залива, а также государств ЕС и "Большой двадцатки" (за исключением России). Работающие в Газе неправительственные организации, такие как "Врачи без границ", также приглашены в Париж.

"Это будет упражнение в повторении национальных позиций, в высказывании того, что каждое государство давало и будет давать, что гражданское население должно быть защищено, а международное гуманитарное право должно соблюдаться", — сказал агентству Reuters один из европейских дипломатов.

Французские власти надеются, что это заложит основу для быстрой международной реакции, когда наступит реальная пауза в боевых действиях.

Среди тем, которые будут обсуждаться, — восстановление поставок воды, топлива и электроэнергии; создание морского коридора для доставки помощи в Газу, а также возможность использования судов для эвакуации раненых.

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