В пятницу вечером из израильских тюрем были освобождены 39 палестинских заключенных в обмен на 13 израильских заложников, которых боевики ХАМАС взяли в плен после нападения на Израиль 7 октября.

Соглашение об обмене израильских заложников на палестинских заключенных было достигнуто при посредничестве Катара и предполагает четырехдневную паузу в боевых действиях.

В первый день перемирия 13 израильских заложников были освобождены ХАМАС и вернулись в Израиль. Власти Таиланда подтвердили, что еще была освобождена группа граждан их страны, также находившихся в заложниках в Газе.

В рамках обмена группу палестинских заключенных, состоявшую из 24 женщин и 15 мальчиков-подростков, освободили через контрольно-пропускной пункт Бейтуния на оккупированном Западном берегу.

Они находились в израильских тюрьмах по обвинению в самых разных преступлениях: от бросания камней до покушения на убийство.

Выпущенные палестинские заключенные были выбраны из списка из 300 женщин и несовершеннолетних, составленного Израилем. Около четверти фигурантов этого списка были осуждены, остальные находятся в заключении в ожидании суда. Большинство из них — мальчики-подростки, 40% из которых моложе 18 лет. В списке также находились одна девочка-подросток и 32 женщины.

Автобусы с освобожденными заключенными были доставлены к контрольно-пропускному пункту Бейтуния недалеко от палестинского города Рамалла на Западном Берегу.

Там собрались множество родственников и сочувствующих, эмоционально встретившие автобусы с выпущенными заключенными песнями и палестинскими флагами, в числе которых были и несколько флагов боевого крыла ХАМАС.

Ранее вдоль дороги у КПП чувствовался резкий запах слезоточивого газа, сообщили находившиеся там корреспонденты Би-би-си Люси Уильямсон и Джордж Райт. Армия применила резиновые пули и слезоточивый газ против группы мальчиков и мужчин, некоторые из которых бросали камни и баллончики со слезоточивым газом в сторону военных.

По словам корреспондентов Би-би-си, хотя некоторые в толпе размахивали флагами ХАМАС, большинство других людей говорили о палестинском единстве и моменте затишья в разгар изнурительной войны.

"Это знак надежды для палестинцев и израильтян на то, что прекращение огня продолжится и убийства прекратятся", — сказал Би-би-си Мохаммед Хатиб, находившийся в толпе.

Через окна автобусов можно было видеть танцующих заключенных, один из которых был завернут в палестинский флаг.

Для Израиля освобожденные заключенные представляют собой угрозу безопасности; для палестинцев, собравшиеся поприветствовать их, они являются жертвами израильской оккупации, и их освобождение символично.

Всего по условиям временного перемирия, достигнутого при посредничестве Катара, должны быть освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских женщин и подростков, находящихся в израильских тюрьмах.

По данным палестинской стороны, в Израиле в заключении находятся порядка 7000- 8000 палестинцев.

Как сказал в интервью CNN палестинский комиссар по делам заключенных Кадура Фарес, более 3000 из них находятся в так называемом "административном задержании" — не зная, по каким обвинениям, и не участвуя ни в каком судебном процессе. Израильская сторона заявляет, что они задержаны по соображениям безопасности.

Во время нападения на юг Израиля 7 октября ХАМАС захватил более 200 заложников, в результате которого, по данным властей, погибли 1200 человек.

Правозащитные организации заявляют, что число палестинцев, содержащихся без предъявления обвинений в израильских тюрьмах, резко возросло после терактов 7 октября.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, считается, что почти у каждой палестинской семьи на Западном Берегу есть родственник, задержанный Израилем в какой-то момент в прошлом. Часто палестинцы сидят в тюрьмах внутри Израиля, что затрудняет или делает невозможным посещение их родственниками.

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