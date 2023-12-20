Президент Владимир Зеленский вечером 19 декабря дал итоговую пресс-конференцию по итогам года, в ходе которой заявил, что масштабы мобилизации в Украине могут существенно возрасти.

Президент заявил, что украинские военные попросили его о мобилизации 450-500 тысяч человек, но он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

Он также сообщил, что не намерен подписывать закон о мобилизации, предполагающий привлечение в ряды ВСУ женщин, однако может при определенных условиях согласиться с мобилизацией украинцев в возрасте от 25 лет.

Президент Украины отметил, что России не удалось достичь на войне "ни одной победы" и отверг предположения, что Украина рискует проиграть.

Ситуацию на фронте и отношения с военным командованием президент комментировал неохотно, с трудом скрывая раздражение, и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В итоге Зеленский назвал главкома членом своей команды и подчеркнул, что ждет от него конкретных результатов и работы на благо Украины.

Президент Украины также выразил уверенность, что США в ближайшем будущем смогут согласовать выделение Киеву дополнительной военной помощи.

"Россия не достигла ни одной победы"

Пресс-конференция Зеленского началась с благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте.

Зеленский заявил, что "Россия не достигла ни одной победы", а на вопрос корреспондентки "Би-би-си" Джессики Паркер, есть ли опасность, что Украина начинает проигрывать в этой войне, категорически ответил: "Нет!"

По его словам, в 2022 году Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда значительная часть территории страны была оккупирована, но Украине удалось прорвать блокаду.

Зеленский сказал, что цена победы очень высока, и согласился, что у Украины "есть трудности" — сейчас они, в числе прочего, связаны с недостатком артиллерийских снарядов и противотанкового оружия.

Он отметил, что авторы каких-либо прогнозов на самом деле не могут предсказать, чем и когда может закончиться конфликт.

"Война, победа, стагнация — зависит от многих решений, многих направлений, но в большинстве -– от нас с вами. Если мы не потеряем нашу стойкость, мы закончим войну раньше", — сказал президент.

Он также напомнил о том, что российские власти ранее прогнозировали быструю победу над Украиной, но их прогнозы не сбылись.

Вопрос мобилизации

По словам Зеленского, военные попросили его о мобилизации 450-500 тысяч человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.

"Я сказал, что мне нужно больше аргументов", — сказал Зеленский. По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость. "Мы не можем потерять самых смелых людей", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (12,25 млрд евро).

На вопрос о том, сможет ли он подписать закон о мобилизации, если в нем будет предусмотрено привлечение к военной службе женщин, Зеленский ответил: "женщин — не подпишу".

Он выразил готовность одобрить закон, подразумевающий мобилизацию других категорий населения, в том числе людей с 25 лет, но при определенных условиях. Сейчас в Украине мобилизуют с 27 лет.

"Частичное членство в НАТО — это ерунда"

Украинская журналистка спросила Зеленского, может ли Украина войти в НАТО частично, то есть так, чтобы гарантии безопасности распространялись не на всю территорию страны, а лишь на регионы, которые не оккупированы Россией.

Президент Украины заявил, что Украину в НАТО пока не приглашали, хотя для страны это "самый сильный вариант". "Нас не приглашают в НАТО. И сигналы по частичному членству — это ерунда, честно говоря. Мы никогда не получали такое предложение ни от кого из партнеров", — сказал он.

Зеленский также признал, что переговоры с западными союзниками по вопросу подписания двусторонних договоров о гарантиях безопасности идут медленнее, чем хотелось бы. Он уточнил, что Украина все еще должна передать партнерам свои соображения относительно военной составляющей таких соглашений.

Уволит ли Зеленский Залужного?

В течение последних месяцев многочисленные наблюдатели и источники журналистов сообщали о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным западных СМИ, президент якобы раздражен популярностью Залужного и его ноябрьским интервью, в котором он заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне.

Представители украинской власти отрицают, что такой конфликт имеет место.

В ходе пресс-конференции Зеленского спросили, может ли Украина поменять стратегию свой военной кампании после неудачных результатов летнего контрнаступления и не намерен ли он менять военное руководство.

"Стратегию нельзя поменять по нашей конституции — это наша территория", — сказал президент. Он добавил, что тактику можно поменять "после анализа наших действий в 2023 году". На часть вопроса о смене военного руководства Зеленский не ответил.

После этого вопрос в той или иной форме поднимался несколько раз, и в итоге корреспондентка украинского общественного вещателя "Суспильне" прямо спросила Зеленского, планируется ли увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Для чего развивать эту тематику? У меня рабочие отношения с Залужным. Он должен отвечать за результат на поле боя, как главком вместе с Генштабом", — заявил президент.

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