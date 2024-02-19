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"Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На этом месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин, — говорит Навальная в видео, опубликованном на YouTube-канале Навального. — Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну и я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость и злость к тем, кто посмел убить наше будущее".

Женщина вспоминает, как на протяжении многих лет всегда была рядом с мужем, поддерживала его в самые трудные минуты. Теперь же, по ее словам, борьба за свободную Россию не прекратится и дело Навального будет продолжено. Навальная также сказала, что знает, „за что конкретно Путин убил Алексея". В ближайшее время его соратники об этом расскажут.

Ранее Навальная выставила в личный Instagram пост, посвященный Алексею.

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