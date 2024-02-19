"Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На этом месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин, — говорит Навальная в видео, опубликованном на YouTube-канале Навального. — Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну и я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость и злость к тем, кто посмел убить наше будущее".