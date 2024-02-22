Мать оппозиционного политика Алексея Навального — Людмила — записала видеобращение, в котором сообщила, что ее заставляют тайно и без прощания похоронить сына. Мать требует немедленно отдать ей тело сына, заявляя, что все должно быть сделано на законных основаниях.

"Только что я вышла из здания следственного комитета города Салехарда. Почти сутки я провела там одна. Наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили только сегодня, после обеда.

Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что им известна причина смерти, у них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела. А медицинское свидетельство о смерти я подписывала.

По закону они должны были сразу отдать мне тело Алексея. Они не сделали это до сих пор. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно.

При мне им приходят приказы. То ли из Кремля, то ли Центрального аппарата следственного комитета. Он хотят, чтобы это было сделано тайно и без прощания. Хотят привезти меня на окраину кладбища, к свежей могиле и сказать, что "здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна. Я хочу, чтобы и у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была бы возможность с ним проститься.

Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, трупы разлагаются".

Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно", — заявила Людмила Навальная.

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