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Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и экс-начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала уволены с военной службы по состоянию здоровья. Об этом издания "Украинская правда" и "Зеркало недели" пишут в субботу, 9 марта, со ссылкой на неназванных собеседников в министерстве обороны. По их данным, обоих генералов сняли с воинского учета.

Еще зимой главком ВСУ прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии, указали источники "Зеркала недели". По их словам, в феврале Залужный, занимавший этот пост с июля 2021 года, написал рапорт об увольнении с военной службы.

СМИ: Экс-главкому не предложили значимую военную должность

После увольнения с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля по решению президента Владимира Зеленского Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Рустема Умерова, отмечает "Зеркало недели". Однако ни Зеленский, ни Умеров не предложили бывшему главкому какую-либо значимую военную должность, адекватную уровню подготовки и опыта Залужного, пишет издание. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, до этого командовавший Сухопутными войсками Украины.

В соответствии с украинскими законами, после двух месяцев пребывания в распоряжении министра без назначения на какую-либо должность военнослужащий прекращает получать денежное обеспечение, ему выплачивают только оклад по воинскому званию. Для Залужного, который имеет высшее воинское звание, сумма составляет 1762 гривны в месяц (около 4200 рублей).

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

В начале марта президент Украины назначил экс-главнокомандующего ВСУ послом страны в Великобритании. По данным "Украинской правды", действующий генерал не может работать дипломатом. Журналистам неизвестно, подписал ли Умеров рапорт Залужного об увольнении.

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