Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военнослужащие стран НАТО уже есть в Украине, но что это за страны, он не уточнил, пишет Meduza.io.
"Солдаты НАТО уже присутствуют в Украине. И я бы хотел поблагодарить послов тех стран, которые пошли на этот риск. Эти страны знают кто они, но раскрывать их нельзя. В отличие от других политиков, я не буду оглашать список", — сказал Сикорский во время дискуссии на конференции, посвященной 25-летию вступления Польши в альянс, которая прошла 8 марта.
Он добавил, что присутствие военных НАТО в Украине не является "чем-то немыслимым" и одобрил инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, сказавшего, что он "не исключает" отправку войск НАТО в Украину. "Речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы боялись Путина", — добавил Сикорский.
Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "Известиям" высказывание Сикорского, заявила, что представителям альянса "дальше отпираться смысла нет".
- 26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после конференции лидеров 20 европейских стран, заявил, что не исключает отправки войск НАТО в Украину. В последующие дни представители большинства других западных стран, включая США, такую вероятность отвергли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у альянса нет таких планов.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что если войска НАТО появятся в Украине, прямой конфликт между Россией и альянсом станет неизбежным.
- 4 марта Макрон уточнил, что Франция не рассматривает возможность отправки своего военного контингента в Украину, но "начинает обсуждение" и думает обо всем, что можно сделать для поддержки украинцев. Позже он также пояснил, что "не исключать чего-то — не означает делать это".
- Во время встречи с лидерами политических партий Франции 7 марта Макрон заявил, что в вопросах поддержки Украины не должно быть никаких ограничений. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что "тогда и у России больше не осталось красных линий в отношении Франции".