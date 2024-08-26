Рижский городской суд вынес первый приговор делу сотрудников российских государственных СМИ "Спутник" и Baltnews. Первый обвиняемый, один из авторов "Спутника" Владимир Дорофеев, был признан виновным в нарушении режима санкций и приговорен к штрафу в размере 14 000 евро. Сторона обвинения просила оштрафовать Дорофеева на 7000 евро.

Адвокат Имма Янсоне и сам Дорофеев пока не знают, будут ли они обжаловать приговор.

Владимир Дорофеев проработал в латвийских СМИ более 25 лет, его статьи публиковались в изданиях "Советская молодежь", "Вечерняя Рига", "Час" и "МК-Латвия". Автором публикаций для информационно-новостного портала "Спутник" Дорофеев был с 2016 по 2022 год. В апреле 2023 года он предстал перед судом по обвинению в рамках статьи 84 Уголовного закона Латвии (нарушение санкций ЕС).

Про санкции, Киселева и "Спутник"

В чем смысл судебного разбирательства против Дорофеева и еще десятка авторов?

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