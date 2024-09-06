По информации пресс-центра Госполиции, в минувший четверг, в 14.00 в Инчукалнсе (Сигулдский край), на дороге Инчукалнс — Ропажи произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мотоцикла.
В полиции сообщили, что байкер погиб в результате столкновения с автомобилем BMW.
По делу начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства трагедии.
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