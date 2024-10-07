В сентябре Финляндия объявила в розыск Европола и Интерпола известного в Эстонии бизнесмена в сфере недвижимости Арто Калеви Аутио, который уклоняется от судебных заседаний. Выяснилось, что он оставил миллионы евро в казино и с ним заключала сделки Центристская партия Эстонии. Как выяснили журналисты Re:Baltica, часть недвижимости предпринимателя находится и в Латвии.

О том, что у Аутио может быть недвижимость в Латвии, узнали случайно: юрист Рикс Якобус нашел эти сведения, как его клиент хотел снять помещения в Риге. "Как видите, Служба финансовой разедки не заинтересована в исполнении своих обязанностей перед латвийским обществом. Возможно, это заинтересует Re:Baltica", - указал в письме на имя редакции.

Как уже сообщалось ранее, в Финляндии много лет идет расследование переводов десятков миллионов евро, осуществленных Nuorisosäätiö или Молодежным форумом. Деньги для Молодежного форума поступают из государственных источников, в основном за счет налога на азартные игры.

В какой-то момент выяснилось, что тогдашнее руководство фонда растратило около 40 миллионов евро.

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