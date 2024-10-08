"Мы получаем много печальных новостей из Резекне, в том числе и о том, что потерпевшего (потерпевшую) выставляют из полицейского участка, или подозреваемый в насилии приходит на заседание суда и пожимает руки всем сотрудникам правоохранительных органов в зале, а затем сидит там, как крутой парень, с которым абсолютно ничего нельзя сделать", - рассказала в программе Spried ar Delfi координатор общества "Centrs Marta" Беата Йоните про опыт работы филиалов организации в Резекне и Лиепае.