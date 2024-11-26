В ирландском городе Тёрлс найдено тело гражданина Латвии. Обстоятельства его смерти сейчас расследует Гарда (полиция Ирландии).

Как отмечает Baltic-Ireland.ie, тело мужчины обнаружили утром 22 ноября и доставили на экспертизу в морг Лимерикской университетской больницы.

В полиции сообщили, что мужчина приехал в Ирландию из Латвии и работал на стройке. После того, как латвиец потерял жилье, он стал бездомным и проживал в сарае за заброшенным коммерческим зданием.

По предварительным данным, у полиции пока нет оснований полагать, что смерть была насильственной.

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