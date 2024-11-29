В минувший четверг в волости Аудриняс Резекненского края, на территории Резекненского аэропорта прошли поисково-спасательные учения гражданской авиации, организованные Государственной пограничной службой.

По сценарию была смоделирована катастрофа пассажирского самолета латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

Это были первые практические учения такого рода, в которых приняли участие в общей сложности около 100 сотрудников Государственная пожарно-спасательной службы, Службы скорой медицинской помощи, Госполиции, Национальных вооруженных сил, Резекненской больницы, Резекненского самоуправдения, авиакомпании airBaltic, а также представители других региональных учреждений.

Работа каждой службы будет проанализирована, но в целом учения прошли успешно.

По мнению Государственной пограничной службы, учения ясно показали, что благодаря сотрудничеству и профессионализму Латвия способна эффективно реагировать на происшествия в сфере гражданской авиации.

Целью проведенных учений была проверка взаимодействия всех ответственных учреждений в случае авиационного происшествия гражданской авиации, а также проверка готовности и способности служб быстро и эффективно реагировать на месте происшествия.

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