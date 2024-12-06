Бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич обжаловал решение суда первой инстанции, приговорившего его к 350 часам общественных работ за покупку поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19. Об этом агентству LETA сообщили в Рижском городском суде.

Теперь дело будет рассматривать Рижский окружной суд, но дата слушаний пока не назначена.

Римшевич обвиняется в предоставлении незаконной выгоды лицу с целью получения сертификата о прививке от коронавируса без вакцинации и в использовании этого сертификата.

Согласно обвинительному заключению, он при помощи посредника передал 400 евро лицу, в чьи обязанности входило проведение оплачиваемой государством вакцинации и документирование факта вакцинации, чтобы в результате в системе э-здоровья можно было бы получить цифровой ковид-сертификат.

В результате в систему э-здоровья была внесена ложная информация о том, что Римшевич якобы был привит от коронавируса. Зная, что сертификат поддельный, он его использовал и свободно передвигался во время распространения Covid-19.

Передача de facto на LTV ранее сообщала, что в уголовном деле Римшевича о приобретении поддельного ковид-сертификата фигурируют врач, учитель, являющийся ковид-скептиком, и ныне покойный руководитель отделения ЗАГСа.

Римшевич не признает своей вины и утверждает, что был вакцинирован. По словам его защиты, это подтверждают анализы, показывающие, что у Римшевича были антитела как после заражения Covid-19, так и после вакцинации.

Этот случай был выделен из более крупного дела, в котором фигурировала группа торговцев сертификатами - помощница врача, семья ее знакомых и несколько получателей таких услуг.

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