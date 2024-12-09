После анализа предварительных данных бортовых самописцев самолета, разбившегося в Вильнюсе в ноябре, не обнаружено никаких доказательств того, что авиакатастрофа могла быть диверсией или террористическим актом, подтвердил агентству Elta руководитель расследования авиационных аварий и инцидентов Министерства юстиции (Минюст) Лауринас Науйокайтис, ведущий расследование безопасности.

"Мы могли бы с уверенностью сказать, что у нас нет никаких доказательств того, что это было какое-то незаконное вмешательство в авиационную деятельность. Ни бортовые самописцы, ни вещественные доказательства на месте происшествия этого не подтверждают", – заявил в понедельник Л. Науйокайтис. По словам эксперта, согласно предварительным данным "черных ящиков", во время трагически закончившегося полета пилоты говорили только о рабочих вопросах.

"Все разговоры пилотов были исключительно о работе, на рабочие темы. Никаких посторонних мыслей и нерабочих разговоров не было", – прокомментировал Науйокайтис.

Отвечая на вопрос, зафиксированы ли данные о возможном недопонимании между пилотами и сотрудниками Вильнюсского аэропорта, на подходе к которому и произошла авиакатастрофа, и о случае непонимания передаваемой друг другу информации, представитель минюста заявил, что если такой сценарий будет выявлен, то он будет описан в отчете о расследовании.

"Мы изучаем все разговоры как авиадиспетчеров, так и пилотов. В отчете мы уточним, проанализируем и подготовим некоторые заключения по этому вопросу", – сказал Л. Науйокайтис. В понедельник прокуратура сообщила о начале работ по изучению данных бортовых самописцев самолета, разбившегося в столице, то есть информацию бортовых самописцев с данными полета и разговоров экипажа в кабине пилотов. Расшифровка данных этих бортовых самописцев проводилась в Германии, в лаборатории бортовых самописцев и авионики. По словам Л. Науйокайтиса, экспертам, которые сейчас проводят расследование безопасности, еще предстоит синхронизировать бортовые самописцы друг с другом и выполнить другую работу.

"С самими самописцами мы еще работаем, потому что их нужно синхронизировать друг с другом. Если нет времени, "привязанного" к нашему времени, их нужно "связать" друг к другу, "привязать" к глобальному координированному времени только через запись поставщика авиауслуг, поставщика навигационных услуг. Также нам нужно идентифицировать пилотов, кто что говорит, а также перевести, потому что они разговаривали по-испански", – рассказал собеседник.

Отвечая на вопрос, сколько времени может уйти на расследование безопасности по делу об авиакатастрофе, Науйокайтис не уточнил точные сроки, но, по его словам, например, расследование авиакатастрофы самолета Germanwings, произошедшей в 2015 году и унесшей жизни 150 человек, длилось около года. По мнению представителя Минюста, на расследование крушения самолета DHL может уйти столько же времени.

"Аналогично и для нас такой же срок установлен. Надеемся, что удастся", – отметил Науйокайтис.

ELTA напоминает, что 25 ноября в Вильнюсе, примерно в километре от Вильнюсского аэропорта, потерпел крушение грузовой самолет немецкой компании DHL. На борту самолета находился экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.

По предварительным данным, есть версии, что самолет мог упасть из-за технических неполадок, возможной ошибки пилота или ненадлежащей работы оборудования аэропорта. Изначально упоминалась версия возможного теракта или диверсии, однако, как заявляют в прокуратуре, данных, подтверждающих подобные сценарии, на данный момент нет.

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