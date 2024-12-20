После того, как в октябре этого года в Литве была перехвачена крупная партия контрабандных сигарет, в Латвии обнаружили нелегальную табачную фабрику. Об этом в пятницу сообщила Криминальная служба таможни Литвы.

18 октября сотрудники Криминальной службы таможни перехватили в Клайпеде партию из почти полумиллиона пачек нелегальных сигарет. Сигареты на сумму около 3 млн евро были обнаружены в грузовике, якобы перевозившем одноразовые пластиковые контейнеры во Францию.

Контрабанда находилась в грузовике Mercedes-Benz, которым управлял гражданин России.

Впоследствии литовские таможенники в сотрудничестве с латвийскими правоохранительными органами обнаружили нелегальную табачную фабрику и склад в Риге и Лудзе, конфисковали 15 млн пачек сигарет и 47 тонн табачного сырья, а также задержали 32 человека.

Согласно отчету Криминальной службы таможни, недавние аресты в Литве и Латвии отражают меняющиеся тенденции в сфере контрабанды. После максимального ужесточения контроля грузов таможней Литвы нелегальные сигареты все чаще в больших количествах ввозятся из соседних стран Евросоюза (ЕС).

Активизировались и теневые табачные фабрики: в 2022 году на территории ЕС было обнаружено 75 таких фабрик, в 2023 году - 68, а за первые три квартала этого года - 41.

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