Уже более года (с ноября 2022 года) в Латвии действуют поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле.

Как отмечает Latvijas Avīze, при этом конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки на опьянение.

С тех пор к ответственности были привлечены сотни пьяных водителей, у них были конфискованы машины, но по-прежнему это не удерживает многих водителей от управления транспортным средством в состоянии сильного опьянения. Отчеты о работе полиции и информация в судебных календарях свидетельствуют о том, что водителей в состоянии сильного опьянения задерживают ежедневно.

Как следует из статистики, в большинстве случаев в момент автомобилем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения (свыше 1,5 промилле) задерживают мужчин, чаще всего - в возрасте от 30 до 39 лет.

Но информация из судов свидетельствует, что в последнее время за такие преступления все чаще на скамью подсудимых попадают и женщины.

Журналисты Latvijas Avīze собрали информацию о нескольких приговорах 2024 года, вынесенных женщинам, ехавшим за рулем в состоянии сильного опьянения.

В конце прошлого года СМИ сообщили о задержанной в Риге женщине, которая с концентрацией алкоголя в объеме 2,11 промилле на арендованном автомобиле Bolt Drive после мероприятия везла домой друга.

Кроме того, в прошлом году в полицейских сводках появилось сообщение о многодетной матери, которая в Балвском крае в состоянии опьянения 2,43 промилле и без прав везла в автомобиле Volvo V70 троих малолетних детей, самому младшему из которых на тот момент было всего два месяца.

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