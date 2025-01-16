Насильник приговорен к 16 годам заключения за изнасилование девочки

По сообщению прокуратуры, обвиняемый совершил данное тяжкое преступление, зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, и воспользовавшись тем, что потерпевшая в силу своего малолетнего возраста не могла адекватно оценить совершаемые в отношении нее действия и оказать сопротивление, находясь в состоянии беспомощности.