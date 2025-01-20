Германия: гражданин Латвии напал на сотрудника магазина и свидетеля кражи

По сообщению немецких СМИ, 13 января в Бернау (федеральная земля Бранденбург), в одном из магазинов на попытке кражи попался латвиец.

В полиции сообщается, что мужчина украл куртку и попытался покинуть магазин, не заплатив за одежду. Когда к нему обратился сотрудник торговой точки, ситуация обострилась.

По данным полиции, подозреваемый бросил куртку на землю и напал как на сотрудника магазина, так и на свидетеля.

В итоге, нападавшего удалось задержать. Подозреваемый гражданин Латвии уже был известен полиции за совершение насильственных преступлений. Теперь против него начато уголовное дело за попытку кражи и причинение телесных повреждений.

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