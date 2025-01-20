ФОТО. Полиция изъяла в Риге наркоконцентрат. Из него можно приготовить наркотиков на 1 миллион евро

Сотрудники Госполиции задержали мужчину и изъяли у него наркотический концентрат, который, по заключению экспертов, можно было использовать для изготовления наркотиков, стоимость которых на "черном рынке" могла бы достигать 1 миллиона евро.

По данным полиции, 7 января 2025 года сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции в сотрудничестве с курьерской службой, занимающейся обслуживанием пакоматов, задержали мужчину 1980 года рождения, который занимался несанкционированной продажей наркотических и психотропных веществ на территории Риги с использованием пакоматов.

В ходе трех санкционированных обысков было изъято в общей сложности 1,5 килограмма концентрата протонитазена или "шоры", из которого можно изготовить еще большее количество наркотика, а также 596,535 гр О-десметилтрамадола, два предмета, напоминающих огнестрельное оружие, два мобильных телефона, патроны, 47,5 таблеток клоназепама и 5 граммов амфетамина.

Из вышеупомянутого концентрата протонитазена или "шоры" можно изготовить около 10 килограммов протонитазена, что составляет приблизительно 100 000 доз. Стоимость протонитазена на "черном рынке" составляет около 100 евро за один грамм. Стоимость 10 килограммов протонитазена, приобретенных на "черном рынке", составляет 1 000 000 евро.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как отметили в полиции, 9 января ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта, а также незаконного сбыта данных веществ в крупном размере.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также последующим пробационным надзором на три года.

Госполиция также напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Fоtо: Valsts policija

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !