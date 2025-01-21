В Лиепае полиция задержала пьяного мужчину с пневматическим оружием

19 января сотрудники Государственной полиции получили информацию о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно в одном из торговых заведений района Тосмаре в Лиепае. У него был пневматический пистолет. После конфликта он покинул место происшествия. Полиция оперативно задержала мужчину и возбудила административные дела за нарушения правил оборота оружия и нарушение общественного порядка.

Инцидент произошел 19 января около 8:45 утра. Полицейские, прибыв на место происшествия, опросили свидетелей и получили описание подозреваемого. Вскоре его обнаружили у другого торгового заведения.

При обыске у мужчины нашли пневматическое оружие. Он находился в явном состоянии алкогольного опьянения — пошатывался, а изо рта ощущался запах алкоголя. Анализ показал уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе в 2,67 промилле. Мужчину доставили в участок.

Против него возбуждено административное дело за ношение, перевозку и использование пневматического оружия в состоянии алкогольного опьянения, если уровень алкоголя превышает допустимые 0,5 промилле.

Также мужчину обвинили в нарушении общественного порядка. Согласно материалам дела, он оскорблял посетителей магазина, мешал сотрудникам работать, угрожал и своим поведением создавал угрозу безопасности окружающих. Из-за его действий работники магазина вынуждены были закрыть двери и временно прекратить обслуживание клиентов.

Согласно Закону об обороте оружия, за подобное нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 2000 евро с лишением права приобретать, хранить и носить огнестрельное или пневматическое оружие сроком от одного до трех лет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !