Сотрудники Государственной полиции 21 января около 9:27 во время патрулирования заметили, что автомобиль Volvo S60, двигающийся по трассе A12 в сторону Резекне, разогнался до 188 км/ч, при разрешенной скорости 90 км/ч. Нарушитель был остановлен и привлечен к ответственности.

При проверке выяснилось, что за рулем находился мужчина 1975 года рождения, который не имел водительских прав.

В отношении нарушителя начат уголовный процесс по второй части статьи 312 Уголовного закона за уклонение от исполнения наказания в виде лишения свободы или ограничения прав. В качестве наказания предусмотрено лишение свободы сроком до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Также начат административный процесс за значительное превышение разрешенной скорости. Водителю назначен штраф в размере 1800 евро, а также лишение водительских прав на три года.

Кроме того, мужчину доставили в местное медицинское учреждение, так как возникли подозрения, что он находится под воздействием наркотических веществ.

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