Четыре часа на телефоне и потерянные 10 000 евро. Как мошенники с угрозами и обещаниями "обработали" Кристине

Обманывают ли только тех, кто не знает о мошеннических схемах? Телепередача Латвийского телевидения "Ловушка" (Slazds) рассказывает историю Кристине (имя изменено), которой позвонили мошенники в день ее рождения. Она сначала не верила, но после четырех часов разговора потеряла 10 000 евро. Подробнее об этом рассказывает LSM.

"Позвонили якобы из полиции, представились полицейским, сказали, что поступило заявление. Попросили зайти в интернет-банк и проверить счет. Когда поняли, что я "повелась", начался психологический террор. Довели до состояния, когда готова отдать все, лишь бы почувствовать себя в безопасности", — вспоминает Кристине.

Мошенники были хорошо подготовлены

Эта схема известна давно, но до сих пор работает. Мошенники меняют детали и обманывают даже тех, кто знает о подобных схемах. В случае Кристине они провели подготовку, могли ответить на любые вопросы и убедительно играли свои роли.

Сначала звонивший сказал, что из банка Кристины поступило заявление: якобы кто-то с доверенностью на ее имя пытался снять деньги. Кристине ответила, что доверенности не давала. Тогда "полицейский" объяснил, что расследуется крупное мошенничество, в которое вовлечены сотрудники банков и полиции.

Мошенники отправили Кристине через WhatsApp повестку с ее именем, фамилией и персональным кодом. Указали адрес настоящего полицейского управления. Были и ошибки: повестка оформлена от имени МВД, а не полиции, и допущены языковые неточности. Позже прислали фото "удостоверения", которое выглядело неправдоподобно.

Откуда мошенники узнали личные данные?

Информация о нас доступнее, чем кажется. Возможно, мошенники получили данные, задавая наводящие вопросы во время разговора. Или купили их у компаний, которые собирают данные для маркетинга. Также данные могли быть украдены из баз данных.

Кристина понимала, что полиция не общается через мессенджеры и не рассылает документы в интернете. Но мошенники давили на эмоции: отправили "документ" от службы безопасности с данными якобы подозреваемого. Это отвлекло ее от анализа ситуации.

"Когда человек начинает отвечать на вопросы мошенников, он попадает в их ловушку", — объясняет психолог Анете Хофмане.

Чем больше "специалистов", тем сложнее разобраться

Спустя час разговора мошенники убедили Кристину зайти в интернет-банк. Она не спешила переводить деньги, поэтому подключили "сотрудника банка" и "консультанта Банка Латвии". Давление усилилось. Мошенники угрожали судом за "препятствование расследованию".

Они велели снять все деньги и отправить их через пакомат в "безопасное хранилище полиции" — абсурдная инструкция. Кристина отказалась, но продолжила разговор. Тогда подключился "банковский сотрудник" по видеосвязи — в рубашке, с "удостоверением", в офисе на фоне флага Латвии. Он говорил на хорошем латышском и убеждал, что все безопасно.

Когда мошенники поняли, что Кристине не поддается, сменили тактику: "Мы вернем вам деньги, просто сейчас нужно действовать". Это создало ложное чувство безопасности.

Кристина почувствовала, что за ней следят. Мошенники точно описывали, что она делает: идет к машине, садится за руль. Скорее всего, они просто угадывали по логике ситуации.

Как деньги исчезают за секунды

В итоге Кристина перевела мошенникам более 10 000 евро. Через 20 минут она позвонила в банк, чтобы заморозить перевод, но было поздно. В полиции сообщили, что с такой же проблемой уже обращалась другая женщина.

Почему банк не смог остановить перевод? Мошенники действуют быстро: деньги сразу переводят на счета "денежных мулов", обналичивают или конвертируют в криптовалюту. В Латвии работают мгновенные платежи — деньги уходят за секунды.

Перевод крупной суммы сам по себе не подозрителен. В Swedbank объяснили: "Нетипично, если вы обычно платите в Латвии, а вдруг — в Уганде. Но если операция внутри страны, это не вызывает подозрений".

Половину мошеннических операций банкам удается предотвратить, но расследовать такие преступления сложно, особенно если схема организована из-за границы.

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