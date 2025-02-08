В пятницу, 7 февраля, в 13:50 в Лиепае произошла дорожная авария, которая визуально напоминала сцену из какого-нибудь фильма — один автомобиль задел другой и в результате столкновения перевернулся в воздухе.

Авария произошла на улице Ганибу: на остановке общественного транспорта стоял автобус, а сразу за ним — автомобиль, водитель которого хотел начать движение. Он резко повернул влево, чтобы объехать автобус. В этот момент по той же полосе ехал Mitsubishi, водитель которого не успел затормозить перед начинающим маневр Audi и врезался в него.

В результате столкновения автомобиль Mitsubishi взлетел в воздух и перевернулся, приземлившись на крышу. В аварии пострадал один человек, сообщает Государственная полиция.

Движение на месте происшествия было восстановлено примерно через 40 минут.

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