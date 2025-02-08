Брал деньги за "ремонт" и "операцию для отца", но не возвращал. В Латвии выявлен романтический мошенник

В редакцию передачи 4.studija Латвийского телевидения обратилась группа пострадавших от мошенника по имени Интар. Он обманывал людей в сфере строительства и организации мероприятий: брал авансы за ремонты и исчезал, заводил отношения с женщинами, выманивал у них деньги и снова пропадал. По словам пострадавших, ущерб может достигать сотен тысяч евро, а полиция, несмотря на заявления, не принимает мер, сообщает LSM+.

Катрина познакомилась с Интаром в соцсетях в 2021 году. В их романе был и красивый конфетно-букетный период, а первые подозрения о подлинных мотивах Интара появились, когда он попросил разрешения воспользоваться банковским счетом Катрины. Мужчина попросил использовать ее банковский счет для перевода денег, а затем заявил, что срочно нужны средства на операцию для "тяжело больного отца".

"Не могу ли я одолжить. Он видел, у меня было накоплено в наличных на другое, для меня важное — отдать другому человеку. А я как-то доверилась, и он же видел, что у меня эти деньги были", — рассказала Катрина.

Долг он так и не вернул, а позднее выяснилось, что его "отец" "умирал" уже не раз — в историях, рассказанных другим женщинам.

Жительница Лиепаи Зинта стала жертвой аферы, когда искала мастеров для ремонта. Интар представился сотрудником строительной фирмы из Елгавы, убедил ее перевести аванс в 4000 евро на личный счет в Revolut, а затем перестал выполнять работы.

"Время от времени звонит — то надо и это надо. И тут мне пришло в голову в Google вписать его имя и фамилию, немного глянуть, что за человек.", — вспоминает Зинта.

Обе женщины не стали обращаться в полицию: Катрина опасалась угроз со стороны Интара, а Зинта не верила, что сможет вернуть деньги.

Тем не менее Госполиция призывает пострадавших подавать заявления, даже если с момента преступления прошло несколько лет. Особенно если сохранились доказательства — квитанции о перечислении денег на банковский счет, переписка. Безнаказанность лишь делает мошенников наглее, пояснила представитель Госполиции Гита Гжибовска. По ее словам, по ряду дел ведется расследование, и подозреваемые будут привлечены к ответственности.

Ранее за подобные махинации был осужден другой мужчина, который также обманывал женщин и брал авансы за несуществующие ремонты. Ущерб от его действий составил около 60 тысяч евро.

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