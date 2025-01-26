"Клиент доволен — он получает ту же машину очень дешево. Проблема лишь в том, что он не понимает: происходит фальсификация его документов - это преступные действия. Иногда люди вообще не знают или не осознают этого. У них недостаточно знаний, и они подписывают документы, которые практически являются фальсифицированными документами о покупке" , - заявил в передаче Spried ar Delfi председатель правления Auto asociacija и депутат 14-го Сейма Андрис Кулбергс, рассказывая о схемах ухода от налогов при продаже подержанных автомобилей. В передаче он также дал оценку новым идеям по устранению подобных схем.