Иностранцы в магазине в Пурвциемсе украли из куртки посетителя конверт с 1600 евро

31 января этого года два иностранных гражданина, заранее договорившись и распределив роли, в одном из заведений общественного питания в торговом центре в Пурвциемсе украли из куртки посетителя, висевшей на вешалке, конверт с 1600 евро, сообщает Государственная полиция.

В тот же день по подозрению в этой краже полицейские задержали двух иностранных граждан, 1977 и 1993 годов рождения. В отношении обоих применена мера пресечения — арест.

Эти лица ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражами в других странах.

Полиция фиксирует несколько случаев, когда в Риге задерживали карманников, совершавших кражи в магазинах.

25 января две женщины, прогуливаясь по торговому центру на Югле и прижимаясь к людям, вытащили из кармана куртки другой женщины кошелек с 505 евро. Государственная полиция установила личности подозреваемых, которых задержали 6 февраля.

В отношении одной из них применена мера пресечения — арест, а в отношении второй — мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Обе женщины ранее уже были осуждены за карманные кражи.

По факту кражи в Пурвциемсе возбуждено уголовное дело по части второй статьи 175 Уголовного закона, то есть за кражу, совершенную в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа с конфискацией имущества или без таковой.

По факту кражи на Югле возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 Уголовного закона, то есть за кражу в небольшом размере.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, либо кратковременного лишения свободы, либо пробационного надзора, либо общественных работ, либо денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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