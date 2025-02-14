Спецназ полиции задержал мужчину за нападение с ножами в Риге

На прошлой неделе сотрудники Батальона специального назначения (SUB) Государственной полиции задержали в Риге мужчину, который ножом ранил свою подругу, а затем, вооружившись ножами, погнался за соседкой, сообщает портал Delfi со ссылкой на Государственную полицию.

Ночью 8 февраля в полицию поступил вызов во двор одного из домов на Бривибас гатве в Риге, где очевидцы сообщили, что мужчина с двумя ножами в руках бежит за женщиной и угрожает ее убить.

Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и невнятно заявил, что якобы убил человека.

Осмотрев лестничную клетку дома, полицейские обнаружили большое количество крови. Следы крови вели в квартиру задержанного, но внутри никого не было.

Проанализировав информацию, полицейские установили, что у мужчины есть подруга, которую с ножевым ранением в живот доставили в больницу. Выяснилось, что в тот вечер женщина находилась в квартире мужчины, где он во время употребления алкоголя напал на нее с ножом.

Потерпевшей удалось сбежать из квартиры и получить медицинскую помощь.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по двум эпизодам преступления в соответствии со 116-й статьей и частью 4 статьи 15 Уголовного закона – покушение на убийство.

За такое преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком от пяти до 20 лет с последующим надзором пробации до трех лет.

Подозреваемый 1978 года рождения ранее не был судим, но попадал в поле зрения полиции за различные административные правонарушения, в основном связанные с употреблением алкоголя в общественных местах.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения – арест.

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