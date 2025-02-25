В Приекуле на улице нашли двухлетнюю девочку в памперсе и носках (+комментарий соцслужбы)

В конце прошлой недели в Государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле без присмотра гуляет девочка примерно двух лет, одетая только в носки и памперс. К счастью, ее заметил прохожий, который сразу же обратился за помощью. Выяснилось, что ребенок, пока остальные домочадцы спали, открыл незапертые двери и вышел на улицу. Государственная полиция начала административное делопроизводство, сообщает агентство LETA.

В пятницу, 21 февраля, около 11:30 сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции из Южнокурземского участка получили вызов в медицинское учреждение, куда из Приекуле доставили найденную на улице девочку. Полицейские прибыли в больницу, где встретили мужчину, который первым заметил ребенка и сразу же принял меры.

Мужчина ехал на машине и возле торговой точки в Приекуле увидел девочку около двух лет, которая, будучи одета только в носки и подгузник, бегала и кричала. Он завернул ребенка в свою куртку и отправился искать помощь.

В медицинское учреждение прибыла и мать девочки. Она объяснила, что вся семья легла спать днем, и, вероятно, ее дочь проснулась, открыла незапертые двери и вышла на улицу. О том, что ребенка нет дома, женщина узнала от соцработника и полиции.

В отношении матери начато административное делопроизводство за невыполнение родительских обязанностей, выясняются обстоятельства произошедшего. Полиция проинформировала о случившемся социальную службу и органы опеки.

Правоохранители выражают благодарность неравнодушному жителю, который не прошел мимо и незамедлительно принял меры. Полиция призывает граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях по телефону 112.

Полиция напоминает, что одной из важнейших обязанностей родителей является забота о жизни и безопасности ребенка.

Как подтвердила агентству LETA исполняющая обязанности руководителя Социальной службы самоуправления Южнокурземского края Оксана Стреле, девочка вернулась в семью к родителям. Характеризуя семью, Стреле подчеркнула, что у родителей нет проблем с зависимостями, однако семья находится в поле зрения Социальной службы и ранее сотрудничала в решении социальных проблем.

Стреле пояснила, что родители не всегда осознают возможные риски, которые могут возникнуть, даже если оставить ребенка без присмотра лишь на короткое время. Она призвала родителей запирать двери и убирать ключ в недоступное для ребенка место, чтобы он не смог выйти из дома без их ведома.

Социальная служба совместно со специалистами отдела поддержки семьи рассмотрит этот случай, чтобы вовремя выявить проблемы, с которыми могут столкнуться семьи, находящиеся в группе социального риска. Стреле призвала окружающих не оставаться равнодушными и сообщать в Социальную службу, если у них есть подозрения, что какой-либо семье требуется помощь.

Она также выразила благодарность мужчине, который заметил девочку и сразу же предпринял действия, чтобы оказать ей помощь.

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