18 сентября во двор дома, где с семьей проживает журналист, политик и бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин без предупреждения проникли сотрудники газовой компании Gaso. Дома в этот момент находились жена Мамыкина Наталия и его старший сын Артем (21 год). результате возникшей потасовки сын Мамыкина получил травмы. Госполиция начала проверку.

Мамыкин в разговоре с Delfi утверждает, что визит аварийной бригады Gaso стал полной неожиданностью для семьи. Поэтому рабочих попросили покинуть территорию частной собственности, однако те сослались на сообщение об утечке газа и отказались уходить. У Gaso на этот счет своя версия — пробраться во двор аварийной бригаде разрешено соответствующими правилами, а физический конфликт спровоцировали обитатели дома.

Как это было: версия Андрея Мамыкина

Андрей Мамыкин считает, что против него и его семьи ведется активная кампания. Delfi приводит комментарий Мамыкина.

В понедельник, примерно в 14. 00 к нашему дому подъехала машина газовой службы. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Четверо крепких мужиков самовольно и без предупреждения перекинули через забор лестницу и проникли на нашу частную территорию. В это время в доме находилась моя жена и старший сын. Понятно, что внезапный визит группы незнакомцев их перепугал. Сын вышел на улицу и спросил, кто они и что им надо.

Незнакомцы представились сотрудниками Gaso и рассказали, что якобы получили заявление от соседей о возможной утечке газа в нашем доме. Немного забегу вперед и отмечу: мы опросили всех соседей, но никто на нас никаких жалоб не писал. Да и не было никакой утечки.

Когда рабочие отказались уйти, между ними и сыном возникла перепалка, а затем они напали на Артема. Мы вызвали скорую, врачи осмотрели сына, но, поскольку состояние не признали острым, в больницу не его забрали. Позже в больнице на улице Дунтес у сына сотрясение мозга, травму ноги (его ударили газовым ключом) и следы удушья на шее. На следующий день он лежал с головной болью и тошнотой.

Семье надо было защищаться, поэтому жена, увидев в окно, что происходит во дворе, выбежала на помощь сыну и спустила собак. Лишь после этого рабочие сбежали, попутно сломав нам ворота. Потом приехала полиция. Полицейские, зная латвийские законы, не стали вламываться к нам во двор.

Вечером, уже около 17 часов, снова приехала газовая служба, на этот раз уже не в микроавтобусе, а на тракторе. Начали копать вдоль улицы, перекопав и прямо у нас за воротами. В итоге нам отключили от газа. Это вопиюще, если учесть, что не за горами осень-зима, а в доме прописаны и живут несовершеннолетние дети.

Мне кажется, любая служба должна предварительно известить о своем визите. От Gaso мы не получали ни заказных писем, ни сообщений. Нам никто не звонил. К тому же год назад со мной в одностороннем порядке расторгли договор на поставку газа. Я честно пытался платить и после расторжения договора по старому шифру. Потом шифр аннулировали, счета перестали проходить. Нового шифра и договора у меня не было.

В этой истории странно все от начала и до конца. Мы написали заявление в Госполицию.

Как это было: версия Gaso

18 сентября 2023 года в 14.12 аварийная бригада акционерного общества Gaso получила вызов на улицу Скудру, в Риге. Сообщали о запахе газа возле дома. Сотрудники аварийной службы Gaso на месте констатировали, что недвижимость по данному адресу выглядит как нежилая, трава не скошена, ворота закрыты. Сотрудники позвонили в звонок у ворот, но из дома никто не вышел. Тогда они, используя лестницу, перебрались через ворота и попали во двор дома, чтобы с помощью газового анализатора проверить утечку природного газа возле входа в здание.

Сотрудники Gaso постучали в двери дома, после чего на них спустили двух собак. Затем из дома вышли молодой мужчина и женщина. Сотрудники Gaso предъявили свидетельство о праве доступа к системе газоснабжения газифицируемого объекта и попытались объяснить, почему они находятся во дворе дома (Правила Кабинета министров № 78 "Правила торговли и использования природного газа", п. 81). Однако мужчина и женщина вели себя грубо, ругались и требовали покинуть территорию частной собственности.

Сотрудники Gaso направились в сторону ворот, однако и мужчина, и женщина вступили в физический конфликт, толкали их, а одного из работников ударили по лицу. Работники Gaso покинули территорию и вызвали Госполицию. Госполиция указала, что помочь в данном случае не может. Если нанесены телесные повреждения, то нужно обращаться в полицию с заявлением.

Уже в машине сотрудники компании проверили информацию об этом объекте и констатировали, что от торговца газом поступило заявление об отключении подачи природного газа из-за задолженности. Информация была передана диспетчерам Аварийной службы, которые поручили другим сотрудникам Аварийной службы отключить по указанному адресу подачу природного газа, прочистив газопровод на улице и заварив его. (Правила Кабинета министров № 78 "Правила торговли и использования природного газа" п. 104 и п.107).

В пресс-службе Госполиции порталу Delfi сообщили, что получена информация о конфликте между работниками Аварийной службы и жителями дома. По данному факту начата ведомственная проверка.

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