Эксперты полиции пришли к выводу, что найденная мертвой в ноябре прошлого года в Елгавском крае Луизе Эвертовска скончалась от синдрома внезапной детской смерти. Ее мать, Анна Янсоне, у которой была послеродовая депрессия, до сих пор не найдена. Полиция сейчас прекратила физический поиск женщины. Но ее муж Юрис Эвертовскис продолжает поиски жены каждый день, сообщает LSM.lv.

Следователи полиции ознакомили отца с результатами экспертизы по причине смерти ребенка. В разговоре с Латвийским телевидением (LTV) Юрис признал, что как бы неприятно это ни звучало, для него это является своего рода облегчением — узнать, что его дочери не причиняли вред.

"То, что моя жена Анна не сделала дочери ничего плохого, это ее оправдывает. Но ребенка это не вернет. Но это лучше, чем могло быть. Экспертиза была достаточно долгой, тщательно проверили. Нет никаких веществ, нет травм", — заявил Юрис.

Мужчина предположил, что страдающая от депрессии жена, увидев мертвую дочь, действовала спонтанно.

"Казалось бы логичным, что узнала [о смерти ребенка] дома, и тогда она отчаянно пыталась придумать, что делать…", — отметил Юрис.

В полиции заявили, что признаков насильственной смерти нет. Однако стражи порядка не могут сказать, где умерла Луизе.

"Не выявлено ни следов насилия, ни присутствия химического вещества. [..] Ребенок умер за 24 часа до того, как ее нашли. Мы не можем уточнить время и место, где это произошло", — сообщила руководитель Отдела общественных отношений Госполиции Симона Гравите.

Синдром внезапной детской смерти — это смерть ребенка во сне, для которой не удается найти внешне видимую причину, пояснили в Детской больнице. Во всем мире до сих пор не обнаружены причины, вызывающие это заболевание. Но во всех случаях смерти младенцев наблюдался недостаток кислорода, или гипоксия.

"Ребенок внезапно умирает. В самом названии это заложено. По данным мировой литературы, это может произойти в период от нуля до года, сам пик — от нуля до четырех месяцев. Причины разные — неправильная среда, курение. Окружающий воздух. Мягкие игрушки, часто удушение в кроватке. Другое дело — внезапная остановка сердца. Наследственность, генетика", — пояснила руководитель Клиники анестезиологии и интенсивной терапии Детской больницы Арта Бардзиня.

Врач подчеркнула, что в больницу эти дети даже не попадают. В Латвии таких случаев немного — несколько в год.

Однако Юрис продолжает искать Анну каждую свободную минуту. Он обходит район, где она пропала. В четверг, 4 июня, он расклеил листовки с просьбой отозваться каждого, кто располагает какими-либо новостями об Анне. Также он один теперь заботится о старшей дочери, которая ходит в детский сад.

"Я не могу функционировать на сто процентов, но она накормлена, спать укладываю, в садик вожу… Не хватает всего того, что мама делала. И я не могу делать все, что раньше. Нам тяжело. Нам тяжело… ", — признал Юрис.

Несколько очевидцев сообщили, что видели похожую на Анну женщину. Однако эта информация не подтвердилась. Полиция приостановила физические поиски из-за мороза, но готова возобновить их в любой момент, если получит важную информацию о пропавшей.

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