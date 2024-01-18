Свидетель драки между школьниками сообщил о происшествии в полицию, однако стражи порядка приехали на место происшествия лишь спустя 40 минут. К этому моменту участники потасовки уже успели разойтись.

Как сообщает Rus. LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио, очевидец

Гинтс Каунисте предоставил полицейским фотографии участников стычки, однако те решили не продолжать поиски.

Драка произошла 16 января, примерно в 14.00, в Межциемсе. Мужчина, находясь в машине, увидел предположительно учащихся 4-5 классов: один бил по спине лежащего сверстника, а остальные стояли рядом и наблюдали.

Очевидец вышел из машины, подошел к школьникам и вызвал полицию, правда, сам разнимать драку не стал. Позже мальчики разошлись и уехали на автобусе. За это время свидетель несколько раз звонил в полицию, где ему отвечали — коллеги уже в пути. Однако те приехали на место происшествия через 40 минут и решили никого не искать.

Гинтс считает, что действия полиции возмутительными и назвал их поступок безразличием. В Госполиции Латвийскому радио подтвердили, что экипаж ехал на вызов 44 минуты, т. к. движение затруднял сильный снегопад. Также в полиции подчеркнули, что на такой вызов полиция должна приехать в течение 25 минут.

На данный момент ни один родитель, чей ребенок мог пострадать во время стычки, в полицию не обратился.

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