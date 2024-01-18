Как сообщает Rus. LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио, очевидец
Гинтс Каунисте предоставил полицейским фотографии участников стычки, однако те решили не продолжать поиски.
Драка произошла 16 января, примерно в 14.00, в Межциемсе. Мужчина, находясь в машине, увидел предположительно учащихся 4-5 классов: один бил по спине лежащего сверстника, а остальные стояли рядом и наблюдали.
Очевидец вышел из машины, подошел к школьникам и вызвал полицию, правда, сам разнимать драку не стал. Позже мальчики разошлись и уехали на автобусе. За это время свидетель несколько раз звонил в полицию, где ему отвечали — коллеги уже в пути. Однако те приехали на место происшествия через 40 минут и решили никого не искать.
Гинтс считает, что действия полиции возмутительными и назвал их поступок безразличием. В Госполиции Латвийскому радио подтвердили, что экипаж ехал на вызов 44 минуты, т. к. движение затруднял сильный снегопад. Также в полиции подчеркнули, что на такой вызов полиция должна приехать в течение 25 минут.
На данный момент ни один родитель, чей ребенок мог пострадать во время стычки, в полицию не обратился.