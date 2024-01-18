Госполиция начала служебную проверку в отношении случая, случившегося во вторник, 16 января. В Межцемсе дрались школьники, а полиция ехала на вызов 44 минуты, тогда как регламент предусматривает максимум 25 минут. Об этом сообщает передача "Панорама" на телеканале LTV.

Свидетели происшествия жаловались, что полиция отказалась принять заявление и идти в школы выяснять личность подростков, хотя очевидцы всех их сфотографировали.

"Ну нет у нас ни заявления, ни фотографии из Межциемса. На видео мы видели: вокруг полно взрослых, никто не вмешался. Это отношение общества, полиция не всегда может прибежать по свистку", — заявил журналистам начальник Госполиции Арманд Рукс. Однако узнав, что было и заявление, и фотографии, полиция начала служебную проверку в отношении действий инспектора.

Как сообщалось, днем в Межциемсе несколько учеников четвертых-пятых классов участвовали в драке: один бил лежачего, остальные стояли и смотрели. Помня о недавней гибели подростка в Юрмале, очевидец вызвал полицию, однако она ехала очень долго, и подростки разошлись до ее прибытия. Как сообщает полиция, обращений от родителей пострадавших подростков не было.

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