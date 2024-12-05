kredīts, finansējums, aizdevums
Fоtо: Shutterstock

Возможность получения кредита под залог недвижимости на покупку жилья или его ремонт существует в Латвии уже давно. Но в сфере ипотечного кредитования все еще остается "поле непаханое" для улучшений, считают авторы исследования "Ипотечное кредитование и содействие конкуренции: не пора ли переключить скорость?"

Delfi Bizness не раз писал о довольно слабой системе кредитования Латвии. В частности, о малой активности банков в регионах и высоких добавленных ставках.

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