Возможность получения кредита под залог недвижимости на покупку жилья или его ремонт существует в Латвии уже давно. Но в сфере ипотечного кредитования все еще остается "поле непаханое" для улучшений, считают авторы исследования "Ипотечное кредитование и содействие конкуренции: не пора ли переключить скорость?"
Delfi Bizness не раз писал о довольно слабой системе кредитования Латвии. В частности, о малой активности банков в регионах и высоких добавленных ставках.
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