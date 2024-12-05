Возможность получения кредита под залог недвижимости на покупку жилья или его ремонт существует в Латвии уже давно. Но в сфере ипотечного кредитования все еще остается "поле непаханое" для улучшений, считают авторы исследования "Ипотечное кредитование и содействие конкуренции: не пора ли переключить скорость?"