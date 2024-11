Рождественские песни 23 октября

The Guardian cообщает, что в Великобритании рождественские песни с каждым годом появляются в Топ-40 все раньше и раньше. И этот показатель неуклонно растет еще с 1990-х годов. В 2023 году песня Last Christmas от Wham! и All I Want For Christmas is You Мэрайи Кэри попали в топ в первую неделю ноября. Это один из самых ранних случаев попадания рождественской музыки в топ с 1960-х годов и первый случай, когда две песни возглавили хит-парад так рано.