Еще до Хэллоуина на прилавках магазинов наряду с оранжевыми тыквами и призрачными масками уже появились Санты, эльфы, пряники и разные сладости. Кажется, что канун Рождества начинается с каждым годом все раньше и раньше.

Тот факт, что рождественский сезон начинается все раньше и раньше, беспокоит людей уже давно. Журнал Contingent Magazine отмечает, что еще в 1944 году газета American Enquirer предупреждала, что слишком долгое присутствие рождественской символики может сделать людей несчастными: "Некоторые так устанут от Санта-Клауса, что начнут стрелять в него". Еще раньше, в 1913 году, газета Argus отмечала, что рождественские украшения появляются так ,scnhj после 4 июля, дня принятия Декларации независимости США, что едва успеваешь снять патриотические флаги, как на дверь уже вешают рождественскую омелу.

Рождественские песни 23 октября

The Guardian cообщает, что в Великобритании рождественские песни с каждым годом появляются в Топ-40 все раньше и раньше. И этот показатель неуклонно растет еще с 1990-х годов. В 2023 году песня Last Christmas от Wham! и All I Want For Christmas is You Мэрайи Кэри попали в топ в первую неделю ноября. Это один из самых ранних случаев попадания рождественской музыки в топ с 1960-х годов и первый случай, когда две песни возглавили хит-парад так рано.

В 1990-х и начале 2000-х годов рождественские песни часто попадали в британский Топ-40 только в конце декабря. Исключением является песня Stay Another Day бойз-бенда East 17, которая попала в Топ-40 уже 27 ноября 1994 года. Самый ранний случай был в 2011 году, когда песня Джастина Бибера Mistletoe попала в Топ-40 уже 23 октября.

Конфетный перебор

Рождественский сезон — важнейшее финансовое время для ритейлеров, поскольку для многих это самый прибыльный период в году. Например, для компании Hershey, чьи сезонные рождественские и пасхальные продажи составляют около четверти ее годовой выручки. Производители и торговцы начинают готовиться к праздничному сезону за несколько месяцев до его наступления, задолго до появления "Last Christmas" на радио, подписывая контракты на производство и продажу за год до начала сезона. Непроданный товар может принести большие убытки обеим сторонам.

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