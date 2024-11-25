Если нарисовать справа член в "карнальном объятии", а слева — Великую теорему Ферма, то где интереснее? Собственно, между двумя этими символами и мечутся актеры Нового рижского театра, как метались они в первой версии "Аркадии" 26 лет назад. Как мечутся герои пьесы Тома Стоппарда - 200 лет назад и в наше время. Как мечется все человечество между изменчивыми страстями в предопределенном коридоре мироздания. Тем временем тепло всегда уходит в одну сторону - смерти. В НРТ прошла премьера ремейка 5-часового спектакля, который благословил сам автор пьесы.

"А что-то случилось, что на премьеру Херманиса в JRT можно спокойно купить билеты?" - встревоженный пост такого содержания появился за два дня до события в Новом рижском театре. Главная версия осторожности театралов — напугала длина спектакля: пять часов. Постановка идет с тремя перерывами и, как заранее предупреждается в анонсах, каждое последующее действие короче предыдущего...

Именно с первой версии "Аркадии", поставленной в 1998 году, началось длившееся до сих пор явление овербукинга: с тех пор, ради поимки билетов в день запуска продаж, люди готовы были ночевать у кассы. И вопрос длины постановки никого не тревожил.

5 часов — это много или мало?

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