Жизнь в режиме локдауна, дубль два. Главное о Covid-19 на 9 ноября

Латвия начинает приспосабливаться к жизни в режиме чрезвычайной ситуации, из-за роста заболеваемости Covid-19 закрыта Айзкраукльская больница, а производитель лекарств Pfizer заявил о создании высокоэффективной вакцины. Тем временем данные мобильных операторов показали, что в отличие от весны, осенью латвийцы не спешили становиться более осторожными.

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Цифры. В Латвии за прошедшие сутки выявлены 92 новых случая Covid-19, проведены 2398 анализов. Умерли два пациента, все старше 70 лет. Госпитализировано 52 пациента с Covid-19. В настоящий момент в больницах страны насчитывается 313 человек с коронавирусом, в том числе 12 в тяжелом состоянии.

В Литве — 1056 новых случаев, умерли три человека, в Эстонии 125 новых случаев, умер один человек.

По данным Европейского Центра профилактики и контроля заболеваний, в ЕС всего 9 245 073 случаев Covid-19, 243 470 человек скончались.

Временно закрыта больница в Айзкраукле. Там заболели 13 работников, всех пациентов перевезли в Даугавпилсскую больницу.

В Латвии началась чрезвычайная ситуация, она продлится до 6 декабря. Delfi подготовили подробную и удобную инфографику об ограничениях.

RNP и Rīgas satiksme принимают клиентов только по предварительной записи. Так, на прием в центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme можно записаться по информационному телефону 20361862 (платная услуга) или на домашней странице предприятия — здесь. RNP предлагает записаться на прем по телефону 8900 в рабочее время (с 8 до 20 часов) или на домашней странице предприятия — здесь.

Часть ресторанов решили закрыться на время ЧС. Об этом объявили 3 Pavāru restorāns и Entresol, другие рестораны сообщили, что будут работать в ограниченном режиме, передает LETA. Многие рестораторы указывают на нехватку механизмов поддержки для отрасли.

Только 35% предприятий готовы перейти на удаленную работу, показал опрос предприятия Tildes Jumis. 27% фирм указали, что не могут перейти на удаленную работу из-за специфики работы. Это предприятия, работающие со специальным оборудованием, на строительных объектах или оказывающие услуги очно.

Обнадеживающие новости об одной из вакцин от Covid-19. Производитель лекарств Pfizer заявил, что ранние данные испытаний их вакцины показали 90% эффективность. Данные произвели впечатление на ученых, однако специалисты предостерегают — сейчас еще никто не знает, как долго будет действовать защита и не упадет ли ее эффективность при дальнейших испытаниях.

История дня. Жители Латвии ранней осенью не спешили уходить в режим локдауна, свидетельствуют данные мобильных операторов, и это связано с высокими показателями заболеваемости в октябре. Если весной спад в передвижении людей был резким, то осенью он был постепенным и еще в сентябре, когда заболеваемость начала расти, показатели экономической активности были близки к уровню до пандемии. "Человеческий контакт — это главный фактор риска для распространения Covid-19. Чем больше людей между собой встречаются, тем больше риск, что не помогут ни 2 метра, ни маски, на мытье рук, так как эти принципы не всегда соблюдаются," — указал инфекционист Уга Думпис.