Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Shutterstock

Чистосердечное признание: мы были вынуждены убрать из списка десятки новостей о новых "ковидных" ограничениях и локдауне. Конечно, правила, по которым нам всем пришлось прожить этот год, интересовали всех. Но эта информация не добавит ничего нового к вашей картине мира. Зато другие материалы списка, возможно, заставят как-то иначе посмотреть на происходящее вокруг. Каждый из этих текстов собрал более 100 000 просмотров.

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Комендантский час, закрытые магазины и удаленная учеба: Латвия вводит локдаун до 15 ноября

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Valsts kanceleja


Эта статья в списке просто для масштаба: она собрала 430 000 просмотров. Мы очень надеемся, что больше нам не придется публиковать ничего похожего на это.
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"Думали, легко переболеем и получим QR-код". История Артура из Саласпилса, который не собирался умирать в 31 год

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Anna Tarabrina/No ģimenes arhīva


Врачи Рижской Восточной университетской больницы боролись за жизнь 31-летнего Артура Кулепова больше двух недель, но коронавирус оказался сильнее. Трагическая, очень тяжелая история семьи из Саласпилса. И мы, и жена Артура Юлия получили множество писем с предложением помощи. Мы больше не хотим публиковать такие материалы. Пожалуйста, сделайте прививку и не болейте. Подробнее

Пожар в хостеле в центре Риги: погибли восемь человек

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: DELFI Aculiecinieks


В конце марта при пожаре в хостеле на улице Меркеля погибли восемь человек.
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Крупнейшие торговые центры Риги вывесили белые флаги: они на грани закрытия

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Пресс-фото


В феврале торговые центры Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Sāga, Galerija Centrs и Galleria Riga вывесил белые флаги, пытаясь привлечь внимание к тому, что в условиях пандемии они не получили должной поддержки. "Мы подошли к черте, за которой торговые центры не смогут продолжать работу", — гласило совместное заявление. До жесткого осеннего локдауна оставалось десять месяцев. Подробнее

Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: F64


Вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс, принадлежавший клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" ушел из жизни в 24 года. В ноябре полиция США закрыла расследование гибели Кивелниекса: официальная причина — несчастный случай.
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ФОТО: В Риге открылся первый магазин ультрабюджетной сети Mere

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Publicitātes foto


13 марта в Ильгюциемсе, открылся первый магазин розничного торговца Mere. У входа выстроились очереди, и тогда это казалось чем-то максимально странным.
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Стрельба в Пурвциемсе: что известно об убийстве футбольного агента

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: DELFI


В апреле в Риге был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Подозреваемые до сих пор в розыске. Delfi обобщает доступную информацию об этом преступлении.
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Без российского ТВ: латвийским телезрителям придется менять привычки. Что они выберут?

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: Shutterstock


За одну неделю февраля телезрители, которые предпочитают смотреть ТВ на русском языке, получили сразу несколько неприятных новостей. Сначала крупнейший оператор цифрового телевидения Tet убрал из пакетов популярные каналы ПБК, "НТВ Мир" и "Рен ТВ Балтия". Затем Сейм принял поправки по борьбе с нелегальным просмотром ТВ, а NEPLP на год запретил ретрансляцию канала "Россия РТР".
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Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на пять лет и штрафу в размере 20 000 евро

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: LETA


Рижский окружной суд приговорил приговорил председателя Вентспилсской думы Айвара Лемберга к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Несмотря на обжалование приговора, Лембергс до сих пор в тюрьме. В ноябре он заразился там Covid-19.
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В Латвии открываются магазины Lidl: что там внутри?

Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi
Foto: DELFI


Lidl в Латвии открылся в начале октября, незадолго до локдауна. Очереди у магазинов стоят до сих пор, а мы попали внутрь перед открытием первых "лидлов". Фоторепортаж изнутри просмотрели более 100 тысяч раз. Подробнее

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