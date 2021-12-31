Что вы читали в 2021-м: 10 самых популярных материалов года на Delfi

Чистосердечное признание: мы были вынуждены убрать из списка десятки новостей о новых "ковидных" ограничениях и локдауне. Конечно, правила, по которым нам всем пришлось прожить этот год, интересовали всех. Но эта информация не добавит ничего нового к вашей картине мира. Зато другие материалы списка, возможно, заставят как-то иначе посмотреть на происходящее вокруг. Каждый из этих текстов собрал более 100 000 просмотров.

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Комендантский час, закрытые магазины и удаленная учеба: Латвия вводит локдаун до 15 ноября

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Эта статья в списке просто для масштаба: она собрала 430 000 просмотров. Мы очень надеемся, что больше нам не придется публиковать ничего похожего на это.

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"Думали, легко переболеем и получим QR-код". История Артура из Саласпилса, который не собирался умирать в 31 год

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Врачи Рижской Восточной университетской больницы боролись за жизнь 31-летнего Артура Кулепова больше двух недель, но коронавирус оказался сильнее. Трагическая, очень тяжелая история семьи из Саласпилса. И мы, и жена Артура Юлия получили множество писем с предложением помощи. Мы больше не хотим публиковать такие материалы. Пожалуйста, сделайте прививку и не болейте. Подробнее



Пожар в хостеле в центре Риги: погибли восемь человек

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В конце марта при пожаре в хостеле на улице Меркеля погибли восемь человек.

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Крупнейшие торговые центры Риги вывесили белые флаги: они на грани закрытия

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В феврале торговые центры Origo, Alfa, Domina Shopping, Spice, Mols, Sāga, Galerija Centrs и Galleria Riga вывесил белые флаги, пытаясь привлечь внимание к тому, что в условиях пандемии они не получили должной поддержки. "Мы подошли к черте, за которой торговые центры не смогут продолжать работу", — гласило совместное заявление. До жесткого осеннего локдауна оставалось десять месяцев. Подробнее



Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

Foto: F64



Вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс, принадлежавший клубу НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" ушел из жизни в 24 года. В ноябре полиция США закрыла расследование гибели Кивелниекса: официальная причина — несчастный случай.

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ФОТО: В Риге открылся первый магазин ультрабюджетной сети Mere

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13 марта в Ильгюциемсе, открылся первый магазин розничного торговца Mere. У входа выстроились очереди, и тогда это казалось чем-то максимально странным.

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Стрельба в Пурвциемсе: что известно об убийстве футбольного агента

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В апреле в Риге был застрелен футбольный агент Роман Беззубов. Подозреваемые до сих пор в розыске. Delfi обобщает доступную информацию об этом преступлении.

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Без российского ТВ: латвийским телезрителям придется менять привычки. Что они выберут?

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За одну неделю февраля телезрители, которые предпочитают смотреть ТВ на русском языке, получили сразу несколько неприятных новостей. Сначала крупнейший оператор цифрового телевидения Tet убрал из пакетов популярные каналы ПБК, "НТВ Мир" и "Рен ТВ Балтия". Затем Сейм принял поправки по борьбе с нелегальным просмотром ТВ, а NEPLP на год запретил ретрансляцию канала "Россия РТР".

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Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на пять лет и штрафу в размере 20 000 евро

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Рижский окружной суд приговорил приговорил председателя Вентспилсской думы Айвара Лемберга к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Несмотря на обжалование приговора, Лембергс до сих пор в тюрьме. В ноябре он заразился там Covid-19.

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В Латвии открываются магазины Lidl: что там внутри?

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Lidl в Латвии открылся в начале октября, незадолго до локдауна. Очереди у магазинов стоят до сих пор, а мы попали внутрь перед открытием первых "лидлов". Фоторепортаж изнутри просмотрели более 100 тысяч раз. Подробнее

