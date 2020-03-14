Хроника пандемии. Два дня на то, чтобы вернуться в Латвию: что произошло 14 марта

14 марта правительство Латвии старалось обезопасить страну от "импортных" носителей коронавируса Covid-19; стало ясно, что в стране есть регионы, до которых эпидемия пока не добралась, а власти и торговые сети пытались понять, как избежать скопления людей у прилавков. Портал Delfi коротко обобщает главные новости субботы.

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Главное: Латвия закрыла границы



В субботу вечером правительство приняло пакет новых мер по борьбе с коронавирусом. Вот краткое содержание:



Пассажирские перевозки остановлены с 17 марта по 14 апреля. Ни самолеты, ни паромы, ни автобусы в Латвию пропускать не будут. На легковой машине можно вернуться и после 17 марта. У латвийцев есть два дня, чтобы вернуться в страну — позже с этим будут серьезные проблемы.

Ни самолеты, ни паромы, ни автобусы в Латвию пропускать не будут. На легковой машине можно вернуться и после 17 марта. У латвийцев есть два дня, чтобы вернуться в страну — позже с этим будут серьезные проблемы. Без виз. Посольства и консульства перестают выдавать въездные визы иностранцам.

Посольства и консульства перестают выдавать въездные визы иностранцам. Массовые мероприятия запрещены. Неорганизованно можно собираться группами до 50 человек и расходиться до 23 часов.

Неорганизованно можно собираться группами до 50 человек и расходиться до 23 часов. Школы и вузы закрыты, но детсады будут работать. Под расписку от родителей: они должны каждую неделю приносить заявление, в котором подтверждают, что дети и члены семьи за последние 14 дней не были в зоне, пораженной коронавирусом и не контактировали с зараженными Covid-19.

Под расписку от родителей: они должны каждую неделю приносить заявление, в котором подтверждают, что дети и члены семьи за последние 14 дней не были в зоне, пораженной коронавирусом и не контактировали с зараженными Covid-19. Государственные централизованные экзамены в школах переносятся на май.

Что еще произошло в стране?



За сутки количество зараженных Covid-19 в Латвии выросло до 26 человек.

Опубликована карта случаев заражения коронавирусом в Латвии. Больше всего больных — в Риге, в Курземе и Видземе пока ни одного положительного теста.

Выборы в Рижскую думу: в июне? Скорее всего да, если не позже. Решение пока не принято, но такой план есть, подтверждает Кришьянис Кариньш.

Латвийские медики добровольно выходят из отпусков, чтобы бороться с коронавирусом.

Торговые центры по-прежнему работают, но постепенно вводят ограничения. Вероятно, этих ограничений будет больше: правительство поручило Министерству экономики обеспечить социальное дистанцирование. Как — пока непонятно.

Минздрав начал рассылать SMS-сообщения с информацией о том, что происходит в стране в связи с эпидемией коронавируса.

Что произошло в мире: главное?



Литва возобновила паспортный контроль на границе с Латвией. В соседней стране подтверждено 8 случаев заболевания коронавирусом.

В Эстонии подтверждено 115 случаев Covid-19. Закрыты все спортзалы, сауны и бассейны. Въезд на острова разрешен только местным жителям. Подробнее — на Rus.Delfi.ee.

Италия превратилась в огромную зону карантина. Чтобы морально поддержать друг друга, итальянцы распахивают окна, выходят на балконы своих домов и все вместе поют. Вот как это выглядит.

В Испании введен карантин на 15 дней. В стране более 6000 случаев заражения, умер 191 человек.

BBC о том, как Китай преподал демократиям урок борьбы с коронавирусом.