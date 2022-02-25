Санкционный список. Какие новые санкции против России приняты в мире

К утру пятницы стало известно, что США, Евросоюз и ряд других стран приняли жесткие санкции в отношении России. Принятые меры коснутся как физических лиц, так и компаний, работающих в финансовой, энергетической и транспортной отраслях.

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Великобритания



Первой о введении жестких мер сообщила Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил санкции против банка ВТБ и авиакомпании "Аэрофлот", запретив ее полеты в Великобританию. "Аэрофлот" совершал несколько рейсов в неделю по маршруту Москва — Лондон. Компании также могут запретить летать над территорией Великобритании, пишет bbc.

Джонсон также пояснил, что речь идет о полной заморозке активов банка ВТБ в Великобритании. Российские банки, против которых были введены санкции, будут полностью отключены от финансовой системы Великобритании, им будут недоступны расчеты в фунтах.

Под британские санкции попали экс-зампред правления "Сибура" и бывший зять Владимира Путина Кирилл Шамалов, глава ОАК Юрий Слюсарь, вице-президент ВТБ Денис Бортников (сын главы ФСБ) и председатель правления "Промсвязьбанка" Петр Фрадков (сын бывшего премьера-министра). Против Бортникова и Фрадкова на этой неделе санкции ввел также ЕС.

Великобритания также запретила экспорт в Россию высокотехнологической продукции. Такие меры обычно используются, чтобы сдержать долгосрочное развитие страны.

США



Позже в четверг президент США Джо Байден назвал Россию агрессором и огласил следующие меры:



Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;

Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;

Блокирующие санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;

Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;

Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.



"Эта агрессия не может остаться без ответа. Если так произойдет — последствия для Америки будут гораздо хуже, чем повышение цен на газ]", — заявил Байден. Его слова передает Meduza.

Анонсируя новый пакет санкций, он сказал, что разработанные меры предназначены максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и их союзников, пишет bbc. США подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы, санкции подорвут конкурентные возможности страны в высокотехнологичном XXI веке, сказал Байден.

Евросоюз



Лидеры стран Евросоюза в пятницу утром договорились о втором пакете санкций в отношении РФ:



направлен против 70% банковского сектора России, а также против ключевых госпредприятий, в том числе в оборонном секторе.

Фон дер Ляйен не уточнила детали принятых решений, однако известно, что составленный ЕК предполагал распространить санкции на два частных банка — "Банк Открытие" и "Альфа Банк", чей совладелец и председатель совета директоров одноименной банковской группы Петр Авен 6 лет назад получил гражданство Латвии. Портал Delfi связался с министерством внутренних дел по поводу статуса гражданства Авена — ответ будет опубликован, как только его получим.

В пакет предложений входил запрет для граждан России держать в банках Еврозоны более 100 000 евро, а также приобретать деноминированные в евро ценные бумаги.

Фон дер Ляйен отметила, что санкции в сфере финансов увеличат стоимость кредитов для России, увеличат инфляцию и будут постепенно разрушать производственную базу страны.

Страны ЕС не пришли к соглашению по отключению России от международной банковской системы SWIFT.

Санкции в энергетическом секторе включают в себя запрет на экспорт оборудования и технологий, которые необходимы России для модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Запрет на экспорт самолетов и запчастей в Россию приведет к "деградации важного сектора экономики России", заявила президент ЕК. Кроме того, будет ограничен доступ к "важным технологиям, которые нужны России для построения цветущего будущего в таких сферах, как полупроводники или современные технологии".

Российские дипломаты, связанные с ними группы и предприниматели лишатся привилегированного доступа в ЕС.



Новые санкции вступят в силу после того, как будет разработана юридическая документация, документ официально примут министры иностранных дел ЕС и он будет опубликован в официальном издании Евросоюза.



Канада



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях против 58 российских физических и юридических лиц в ответ на российское нападение на Украину.

По его словам, санкции в отношении 31 физического и 27 юридических лиц будут направлены против представителей российской элиты и членов их семей, сотрудников силовых структур, а также "группы Вагнера" — теневой частной охранной фирмы, связанной с Россией, а также российских банков.

Канада также отменяет экспортные разрешения для России. Сейчас эти разрешения выданы на товары на сумму 700 млн канадских долларов (550 млн долларов США).

"Наглое пренебрежение президентом Путиным международным правом, демократией и человеческими жизнями представляет собой огромную угрозу безопасности и миру во всем мире", — сказал Трюдо, анонсируя санкции.

Япония



Япония замораживает активы российских финансовых организаций, а также замораживает выдачу виз. Прекращается экспорт продукции организациям, связанным с военным сектором.



Латвия, Литва, Эстония



Латвия отзывает своего посла из России, а также прекращает выдачу латвийских виз гражданам России. Исключение — случаи, связанные с гуманитарными обстоятельствами.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии, сообщил председатель совета Иварс Аболиньш. Ранее сообщалось, что президент Эгилс Левитс призвал запретить ретрансляцию в Латвии российских федеральных пропагандистских каналов. "В латвийском информационном пространстве недопустимы разжигание ненависти по отношению к Украине и дезинформация", — написал Левитс на своей странице в Twitter.

В связи с объявленным на территории Украины военным положением и прерванным авиасообщением предприятие Latvijas Pasts вынуждено приостановить прием посылок. Кроме того, почта заявила и о приостановке денежных переводов в Украину, Беларусь и Россию.

В Эстонии с 25 февраля вступает запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International. Запрет будет действовать 12 месяцев. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора объяснил решение тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.

В свою очередь, Литва, вслед за Латвией и Чехией, приостановила выдачу виз гражданам РФ. Также сообщается, что Телекоммуникационная компания Splius в знак солидарности с Украиной и ее жителями отключает российские каналы "ПБК", REN TV и "НТВ Мир".