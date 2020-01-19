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"Смысла в лечении больше нет". Заворотнюк выписали из клиники
Первый гей-брак Латвии, стриптиз Ходченковой, судьба миллиона Паулса и другие события недели
Foto: Reuters/Scanpix

Если вы пропустили что-то из событий последних нескольких дней, это легко исправить. О самом важном и обсуждаемом в культуре, светской жизни и шоу-бизнесе читайте в нашем дайджесте.

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"Смысла в лечении больше нет". Заворотнюк выписали из клиники

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