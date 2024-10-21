Международный аэропорт Паро в Бутане считается одним из самых технически сложных мест в мире для посадки самолетов. И это неудивительно: маневрирование на короткой взлетно-посадочной полосе между двумя пиками высотой около 5 000 метров требует не только отличных технических знаний, но и стальных нервов.

Тем не менее аэропорт и сложные условия посадки не отпугивают туристов: гималайское королевство с населением в 800 тысяч человек продолжает оставаться меккой для путешественников со всего мира.

Уникальные условия прилета и вылета из Паро исключают использование больших самолетов. Впрочем, для настоящих любителей авиации эти сложности являются лишь частью уникального опыта.

По словам капитала Чими Дорджи, представителя государственной авиакомпании Бутана Druk Air, несмотря на все нюансы, Паро остается весьма безопасным аэропортом. "Это настоящее испытание для мастерства пилота, но оно совсем не опасно, иначе я бы сюда не летал".

Но что же все-таки делает аэропорт Паро одним из самых сложных в мире для пилотов? Это ряд географических факторов. Паро - аэропорт категории С, а это значит, что для полетов в нем пилоты должны пройти специальную подготовку. Эти пилоты должны вручную управлять посадкой самолета, без помощи радара. Как отмечает капитан Дорджи, для пилотов очень важно знать ландшафт вокруг аэропорта - если вы ошибетесь хоть на сантиметр, то в итоге можете приземлиться на крышу дома. При полетах в Паро очень важны знания и навыки местных жителей, отмечает Дорджи.

Бутан расположен между Китаем и Индией, и более 97% территории страны занимают горы. Столица, Тхимпху, находится на высоте 2 350 метров над уровнем моря, а Паро - чуть ниже, на высоте 2 250 метров.

"На больших высотах воздух разреженный, поэтому самолету по сути приходится лететь быстрее", — объясняет Дорджи, который не так давно начал обучать пилотов и бортпроводников Druk Air. "Сама скорость полета останется такой же, однако движение относительно земли станет намного выше".

Следующий фактор, который необходимо учитывать, - это погода. Всем, кто надеется прилететь в Паро, следует быть готовыми к тому, что придется проснуться довольно рано. Это связано с тем, что руководство аэропорта хочет, чтобы все прибывающие самолеты приземлялись до полудня — днем в регионе начинается сильный ветер.

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