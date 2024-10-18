Не смотря на то, что еще очень многие относятся к Хэллоуину настороженно, в латвийских магазинах все чаще можно встретить атрибутику этого праздника — маски и костюмы, разнообразный декор и, конечно, сладости для детей. А парки ужасов, открывающие свои двери в октябре, так и вообще стали повсеместным явлением. В этом году, как минимум, в четырех местах в Латвии можно отправится в них на вечернюю прогулку и хорошенько испугаться. Или же просто приятно провести время.

Парк Хэллоуина в Бауске

Этот парк принимает гостей вот уже несколько лет — и его популярность спадать не собирается. Однако в этом году ряд активных жителей Бауски обратились в местные органы самоуправления с просьбой отменить проведение мероприятия. Просьба граждан была мотивирована целым рядом причин, среди которых был и тот факт, что "организация парка ужасов на Хэллоуин на этом месте не соответствует его культурному и историческому значению и не отражает ценности жителей Бауски. Замковый парк в Бауске — это особое место, которое мы хотим сохранить как среду, где проводятся уважительные и уместные мероприятия".

Стоит также отметить, что письмо депутатам направили не только жители, но и члены двух местных религиозных общин. В своем письме в городскую думу представители Бауского христианского центра "Misija" отмечают, что подобные мероприятия пропагандируют неприемлемые и антисоциальные ценности, которые подрывают психику жителей Бауски, особенно маленьких детей. "...Когда звучит демоническая музыка, выставляются всевозможные манекены трупов, скелетов, ведьм, черепов, предметы, причастные к различным убийствам, проливается кровь..." — все эти действия, которые можно увидеть на мероприятии, могут нанести серьезный вред психическому и даже физическому здоровью людей, считают в Центре.

Бауская краевая дума, тем не менее, мероприятие не отменила. Но руководство города также отметило, что, по словам организаторов, концепция мероприятия будет изменена: в этом году парк будет более дружелюбным к детям, поскольку в нем не будет ужасающих декораций, не подходящих для детей. Цель мероприятия — создать счастливую и безопасную атмосферу для всех посетителей, и организаторы обещают, что парк превратится в сказочное место, где ждут чудеса и приключения: тыквенный лабиринт, соломенные куклы, фонари, карусели и аттракционы. И, конечно, рынок, где можно будет купить разнообразные деликатесы и изделия народных промыслов.

Парк в Бауске будет работать с 17 октября по 10 ноября каждый день с 15:00 до 22:00.

Цены на билеты

Будние дни:

Дети от 6 до 11 лет (включительно) - 5 EUR;

Дети от 12 лет и взрослые - 10 EUR.

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