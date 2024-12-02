Он первый житель Латвии, да и вообще Балтии, который принял участие в The Great World Race и пробежал семь марафонов на всех континентах за одну неделю. Он также занял третье место в общем зачете. "Для меня это место - первое, и я очень близок к нему по результатам. Я мог бы и дальше продолжать, но закончились континенты", — смеется он.

Мы беседовали с Андреем и перед The Great World Race, и тогда он признался, что вызов был принят не для того, чтобы потешить самолюбие. Сам он не стремился сознательно к такому сумасшедшему мероприятию, но так получилось, что в позапрошлом году он готовил к нему другого спортсмена. Там он познакомился с организаторами соревнований, которые связались с ним в этом году и спросили, не хочет ли он тоже попробовать свои силы. "Я очень долго думал об этом, потому что, конечно, это интересный вызов, но это и очень долгий тренировочный процесс, и довольно сложно совмещать его с работой и бизнесом. Это большая нагрузка на семью, да и в финансовом плане тоже". Ведь участие в марафоне марафонов стоит 50 тыс. евро. Но есть несколько причин, по которым Андрей принял этот вызов, и о них вы можете прочитать в этой статье.

Когда Андрея спросили, есть ли у него конкретная цель, которую он хотел бы достичь в этом забеге, ответ был очень прост: он хочет пробежать все марафоны с улыбкой. И ему это удалось. Все марафоны прошли точно по плану, и в итоге с удивительно хорошими результатами. "Как проект, который был выполнен точно по графику", — говорит он.

Но график был жестким. Казалось, что марафонцы только что побывали в Антарктиде и вот они уже бегут следующий марафон в Южной Африке. Андрей также признает, что неделя была неожиданно напряженной, хотя он знаком с закулисьем этого мероприятия еще с прошлого раза. "Я знал, что все может быстро измениться в любой момент, но все равно было очень напряженно. Так получилось, что два марафона шли почти друг за другом в течение 12-14 часов. Потом был долгий перелет в Австралию, потом еще один большой перелет, потом два марафона друг за другом, потом еще более долгий перелет, а потом два марафона друг за другом в Колумбии и Майами", — рассказывает Андрей. Все происходившее он запечатлел в своем аккаунте в Instagram.

Как вы понимаете, долго спать и восстанавливаться спортсменам не удавалось. В основном сон был только во время перелетов с одного континента на другой, за исключением Стамбула, где можно было переночевать в отеле (там Андрей воспользовался возможностью остаться на ночь у друга, спортсмена, которого он тренировал для прошлогодней The Great World Race). "После Антарктиды почти никто не спал, может быть, только несколько часов, если удавалось. В Стамбуле, например, я финишировал в 2 часа ночи, лег спать в 4 утра, а в 8 утра уже проснулся для следующего марафона. Также и перелет из Колумбии в Майами — когда я сел в самолет в Колумбии, мне сначала сказали, что перелет займет четыре часа, поэтому я сразу же попытался уснуть, поставил таймер, а через два часа и 20 минут мне сказали, что самолет вот-вот приземлится". Все спортсмены в течение этой недели "жили больше на эмоциях, гормонах и адреналине", — делится Андрей.

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