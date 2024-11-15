Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз Латвии, правительство обдумывает возможность занять миллиард евро на продолжение строительства Rail Baltica, а Евросоюз включился в гонку вооружений и Латвия, которую вчера посетил новый генсек НАТО Марк Рютте, - среди передовиков. Delfi рассказывает коротко о самых важных событиях пятницы, 15 ноября. Начнем с "оборонки" , ведь Латвия вступила в гонку вооружений.

Что произошло?

Страны Евросоюза впервые в истории осуществят совместные закупки вооружения. Еврокомиссия сообщила о закупках системы противовоздушной и противоракетной обороны, современные бронированные машины и боеприпасы. Общая сумма финансирования составит 300 млн. евро. В индивидуальном порядке государства также активно увеличивают обороннуюе мощь. Министерство обороны обещает, что в течение следующих четырех лет в Латвию поступит партия высокоскоростных катеров класса "Викинг", боевые машины пехоты, вертолеты "MD 530", противовоздушные системы обороны средней дальности "IRIS-T", противокорабельная ракетная система "Naval Strike Missile", высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс "Химарс" и другая техника

Почему это важно?

Схема совместных закупок применяется в Евросоюзе фактически второй раз - четыре года назад Брюссель централизованно закупал вакцины от COVID-19. В этот раз катализатором стал затягивающаяся российская агрессия в Украине и избрание президентом США Дональда Трампа. Тот угрожает существенно сократить американское участие в НАТО. Руководство Евросоюза уже призвало страны ЕС наращивать собственный военный потенциал, в том числе привлекать частные инвестиции и займы.

Экс-премьер Литвы Андриус Кубилиус, который станет первым в ЕС комиссаром по вопросам обороны, заявил во время слушаний в Европарламенте что до 2028 года Евросоюзу нужно потратить на оборону не менее 10 млрд. евро, и порядка 200 млрд. евро в течение следующего десятилетия на модернизацию инфраструктуры, чтобы военная техника и войска могли быть легко мобилизованы по всему ЕС. Еще 500 миллиардов евро нужно на строительство противовоздушного щита ЕС .

"Европа должна быть готова защитить себя не из-за победы Трампа в США, а из-за президента России Владимира Путина", - объяснил Кубилиус. В 2024 году в ЕС больше всего по соотношению к национальным доходам на оборону тратит Польша (4,12% от ВВП), Эстония (3,43%) и Латвия (3,15%).

Что дальше?

Хотя Латвия уже выполняет требования НАТО и выделяет на оборону больше 2% от ВВП, скорее всего, государство продолжит наращивать инвестиции в сферу безопасности. Причины – близость к России и осознание коллективной европейской уязвимости.

Война России против Украины обнажила множество проблем в оборонной промышленности ЕС: раздробленность (отрасль состоит из ряда крупных мультинациональных компаний, компаний средней капитализации и более 2000 малых и средних предприятий), дефицит ресурсов (критически важного сырья и полупроводников), плохая координация, низкий потенциал исследовательской базы, говорится в исследовании аналитической службы Европарламента.

По плану Еврокомиссии, к 2030 году государства-члены должны совместно покупать не менее 40% своей оборонной техники, при этом не менее половины своих бюджетов тратить на военную продукцию, произведенную в Европе.

Что еще произошло?

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В некоторых городах Латвии будут салюты на 18 ноября. В Риге же решили вместо этого провести лазерное шоу.

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